Marco Méndez Actor de ‘Rubí’ y ex de Ariadne Díaz ahora se dedica a vender aguacates: “Ha sido muy difícil” Marco Méndez contó lo complejo que le ha resultado mantenerse constante en proyectos para la ‘pantalla chica’. Él se sinceró acerca de cómo ha sido enfrentar eso.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Actor de La Herencia que vende caldo de hueso revela duro diagnóstico de trastorno mental

Marco Méndez, actor que participó en telenovelas como ‘Rubí’, ‘La que no podía amar’ y ‘Por amar sin ley’, actualmente se dedica a vender aguacates.

Fue el propio intérprete el que habló al respecto de su situación lejos de la ‘pantalla chica’, a la que ya anhela regresar.

PUBLICIDAD

Marco Méndez espera “pronto” estar en la televisión

Marco Méndez se sinceró acerca de lo complicado que le ha resultado mantenerse con proyectos dentro del ámbito artístico, por lo que buscó un sustento alterno.

“Ha sido muy difícil, un sube y baja”, declaró él en entrevista para TVNotas, publicada este martes 3 de marzo.

“Antes, durante y poco después de la pandemia, me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacates que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara”, dijo.

Él reconoció que su negocio le “ha ayudado mucho” durante las épocas en las que su economía no se encuentra de lo mejor.

“Tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí. Ha sido un soporte muy importante”, aseveró.

Méndez puntualizó que está viviendo en su ciudad natal y que sólo regresa a la capital mexicana “cuando hay trabajo”: “Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana”.

Pese a esa calma, Marco dejó claro su interés de ser considerado por los productores: “Aquí estoy disponible a la hora que quieran”.

“Ya tienen mi número. Ya he trabajado con todos. Ya me conocen”, hizo un llamado. “Esperemos ya pronto estar en la TV”.

Marco Méndez mantiene una sólida relación

En 2007, Marco Méndez conoció a Ariadne Díaz, con quien comenzó un romance que duró tres años y que acabó por mutuo acuerdo.

PUBLICIDAD

Ahora, lejos de los reflectores, él sostiene una relación con una mujer de la que no quiso destapar su identidad pues “no se dedica al medio”.