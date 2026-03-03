Enrique Iglesias

Hermana de Enrique Iglesias atrapada en Catar y en la recta final de su embarazo: ella revela cómo está

Ana Boyer atraviesa por un momento difícil en la recta final de su embarazo. La hermana de Enrique Iglesias se encuentra en Doha, en medio del conflicto bélico que involucra países del Medio Oriente y Estados Unidos.

Elizabeth González
Ana Boyer atraviesa por momentos complicados en la recta final de su embrazo. La hermana de Enrique Iglesias se encuentra en Catar, en medio del conflicto bélico que involucra a países del Medio Oriente y Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Isabel Preysler se pronunció ante la situación que vive junto a su esposo, el extenista español, Fernando Verdasco, y sus tres hijos. Aunque no dio muchos detalles , la ‘influencer’ despejó dudas sobre cómo se encuentra.

“Muchas gracias por todos vuestros mensajes”, expresó el 2 de marzo. “Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”, precisó.

El mensaje de la hermana de Enrique Iglesias.
El mensaje de la hermana de Enrique Iglesias.
Imagen Ana Boyer / Instagram


Al igual que ella, el extenista compartió una fotografía panorámica de la ciudad de Doha, dejando entrever que estaban bien.

El mensaje del extenista, Fernando Verdasco.
El mensaje del extenista, Fernando Verdasco.
Imagen Fernando Verdasco / Instagram


Debido a este complicado momento y al cierre del espacio aéreo por la guerra con Irán, Boyer ha tenido que cancelar algunos de sus compromisos profesionales en Barcelona, entre ellos, la presentación de la nueva colección de Rabat, firma de alta joyería de la que es embajadora.

Hermana de Enrique Iglesias está embarazada

El conflicto bélico que involucra a Países del Medio Oriente y Estados Unidos sucede en medio del embarazo de Ana Boyer, quien desde 2016 se estableció en Catar, específicamente en la ciudad de Doha, junto a su familia.

En diciembre pasado, la hermana de Enrique Iglesias anunció su cuarto embarazo. La sobrina del cantante, de quien todavía no se conoce el nombre, podría nacer en mayo próximo.

