"Acompáñenme a ver esta triste historia": el día que Silvia Pinal supo que era un meme

El día que Silvia Pinal supo lo que era un meme se enteró también de que ella era uno de los más populares en México. No podía ser de otra manera. A sus 87 años, el legado de la considerada última diva del cine mexicano está tan enraizado en la cultura del país que, lo que toca la Pinal, traspasa barreras generacionales.

‘Silvia Pinal, frente a ti’

“Es lo que estoy haciendo yo: informando de muchas cosas que a lo mejor no sabían y que yo me siento orgullosa de que conozcan”, dijo en entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento.

El meme

El nacimiento de ‘Mujer, casos de la vida real’ (el 7 de febrero de 1986) es uno de esos momentos que la enorgullecen, no solo por lo que el programa representó para su carrera (la mantuvo al aire durante 23 años) sino por las barreras que rompió dentro de la televisión mexicana: “Fue un programa que me llenó de satisfacciones. En él se habló sin censura de temas tan duros como el aborto, la homosexualidad, la discriminación racial, el sida, la violencia contra las mujeres, el machismo, el maltrato infantil, los niños de la calle, la prostitución”, explicó.

“Acompáñenme a ver esta triste historia” se lee en la imagen de internet que parodia al programa, y que convierte a los usuarios de las redes sociales en protagonistas de “apasionadas tragedias”; como seguir soltero, fallar con la dieta, sufrir la derrota del equipo de fútbol, no tener dinero para el fin de semana o cualquier otro ‘infortunio’.

—¿Qué es un meme? — Es una imagen chistosa. — Ah, ¿un monito que habla? — No precisamente. La gente usa su foto del inicio del programa y le agrega la frase “Acompáñenme a ver esta triste historia” y después la última, de los créditos, y entre ellas cuentan su historia. — Ah, ponen su caso las gentes. ¡Qué bueno! — No necesariamente un caso dramático. — Bueno, hay casos de todo tipo. —¿Qué significa para usted que después de tantos años ‘Mujer, casos de la vida real’ siga siendo una referencia? — Pues significa el contacto con el público, que es algo maravilloso. Conocer también las intimidades de ellos y tratar de ayudarlos también.

“Las mujeres generalmente somos muy nobles, y a veces nos pasamos de nobles y vivimos situaciones que no deberíamos de vivir. Y en ese momento yo estuve muchas veces trabajando y teniendo que resolver cosas yo solita. Y a veces yo no tenía edad para resolver esas cosas. Pero, bueno, diosito me ayudó y siempre salí adelante”.