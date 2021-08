Trucos infalibles para superar un mal día y otras recomendaciones de 'Chica lista'

Hay días que nos inundan con pensamientos negativos y que las ganas de llorar se quedan en la garganta. Cuando yo tengo días así pienso qué es lo que más me gusta hacer en la vida. Puede ser ver una buena película, comer aquel postre que me prohibió la dieta, llamar a alguien que siempre me hace sonreír, cocinar mi platillo favorito o volver a leer ese libro que tanto me gusta. A veces no somos conscientes de cuán felices nos hace entregarnos al placer de hacer algo que nos gusta mucho. Olvidarnos de todo por un rato, hacer esa actividad y sonreír bastaría para levantar el ánimo. En mi caso siempre funciona preparar pan de banano, leer algún crimen de Agatha Christie o Truman Capote, pedir una pizza a domicilio y/o ver un clásico que siempre me hace sonreír