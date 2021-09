Un regalo para el 'Batman Day' y otras recomendaciones para ver, comer y consentir a tu piel en Chica lista

La lavadera de manos llegó para quedarse. Y ahora me impresiona pensar por qué antes no me las lavaba tanto… Pero, bueno, que haya sido un poco sucia en el pasado podemos dejarlo allá. Ahora todo ha cambiado y, de hecho, tengo varios tips para que lavar las manos no terminé en una dermatitis, como ya me pasó. Lo primero es escoger un buen jabón: a mí me funciona muy bien el gel de ducha marca Eucerin, tiene un olor neutro y deja las manos muy suaves. Ahora bien, nunca hay que olvidar poner un tarro de crema al lado del jabón, para que las laves e hidrates de manera automática.