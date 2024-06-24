9 tips para reducir los gastos en tu boda, sin sacrificar glamour ni elegancia

Video ¿Cómo hacer un presupuesto en pareja? Lo que nadie te cuenta de vivir juntos

Organizar una boda puede ser una experiencia emocionante, pero también un desafío financiero significativo. Según el portal zola.com, especialista en bodas, el costo promedio de una celebración matrimonial en EE.UU supera los 30 mil dólares (más de 500 mil pesos).

Esta cifra puede ser abrumadora, especialmente para las parejas jóvenes o aquellas que buscan comenzar su nueva vida sin deudas. Es por eso que reducir los gastos se ha convertido en una prioridad para los futuros esposos.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, existen varias formas de ahorrar sin sacrificar la belleza y la esencia de la celebración. Estos prácticos consejos te ayudarán a bajar los costos de la fiesta y a disfrutar de un día inolvidable, sin comprometer tus finanzas.

#1 Establece un presupuesto realista

El primer paso es designar una cantidad realista, de acuerdo con tus posibilidades. Antes de comenzar a planificar, es fundamental tener claro cuánto dinero puedes destinar a este evento. Analiza tus ingresos, ahorros y cualquier contribución familiar que puedas recibir.

Una vez que lo hayas determinado, divide los gastos en categorías, como el lugar, la comida, el vestido, la música y la decoración. Asigna un porcentaje específico a cada una y mantente firme en tu decisión. Esto te ayudará a evitar despilfarros en cosas que no son prioritarias.

Imagen Thinkstock

#2 Elige una fecha y lugar para tu boda que no sean los más costosos

Tanto el lugar como la fecha pueden tener un impacto significativo en el costo total. Al considerar días entre semana o fechas que no sean en temporada alta puedes ahorrar una cantidad considerable en el alquiler del salón y los servicios adicionales.

También puedes explorar opciones no tradicionales, como jardines públicos, bosques, museos e incluso embarcaciones. Estos espacios pueden ser más accesibles en el precio y ofrecer un ambiente único y encantador.

Imagen Pixabay

#3 Reduce la lista de invitados

Mientras más personas contemples, mayor será la inversión en comida, bebidas, centros de mesa y otros detalles.

PUBLICIDAD

Haz una lista de tus familiares y amigos más cercanos. Luego, evalúa cuidadosamente si es necesario invitar a conocidos o compañeros de trabajo. Tambien puedes especificar que será un festejo sin niños, es decir, exclusivamente para adultos. Recuerda que esta es tu celebración y no tienes que complacer a todos.

Si te resulta difícil tomar una decisión, puedes organizar una recepción más pequeña después de la ceremonia y celebrar con el resto de tus amigos y familiares en otra ocasión.

Pero si necesitas acortar la lista de invitados, es perfectamente aceptable planear una boda sin niños. Sólo deberías avisarles a los padres con tiempo, para que puedan organizarse. Imagen Univision.com

#4 Opta por una decoración sencilla y elegante

Sabemos que esta es una parte importante, pero no tiene que ser costosa. En lugar de contratar a un decorador profesional, analiza opciones más económicas y creativas.

Aprovecha los elementos naturales del lugar, como flores silvestres, ramas o velas. Puedes crear arreglos florales sencillos y elegantes tú misma o con la ayuda de amigos y familiares.

#5 Ahorra en el vestido y el traje

Estos son elementos clave en cualquier festejo de este tipo, pero no tienes que derrochar una fortuna en ellos. Sopesa usar uno de muestra, diseños de temporadas anteriores o incluso de segunda mano en excelentes condiciones.

También puedes alquilarlos, y así evitar pagar una cantidad significativa. Lo más importante es que te sientas cómoda y radiante, un vestido o traje más económico no significa sacrificar la elegancia.

#6 Busca un catering más modesto



La comida y las bebidas pueden representar una gran parte del presupuesto. En lugar de contratar un servicio costoso, puedes escoger food trucks, buffets o incluso una barbacoa al aire libre.

PUBLICIDAD

Otra alternativa es contratar a un chef local o a un restaurante que ofrezca paquetes que se adapten a tus requerimientos. También puedes inclinarte por platos de temporada.

En cuanto a las bebidas puedes ofrecer una selección limitada de vinos, cervezas y refrescos, o incluso pedir a tus invitados que lleven su propio licor.

Mesa lista para una boda. Imagen iStock

#7 Aprovecha la tecnología a tu favor

Las invitaciones tradicionales pueden tener un precio alto, especialmente si son diseños elaborados o materiales de alta calidad. Una alternativa es enviar invitaciones electrónicas.

Existen numerosas plataformas en línea que ofrecen plantillas de invitaciones personalizables y opciones de envío digital.

Si prefieres algo más tangible, puedes imprimir las invitaciones en casa utilizando papel de calidad y diseños descargables.

#8 Busca alternativas más económicas para la fotografía y el video



En lugar de contratar a un profesional para todo el día, puedes buscar paquetes que cubran solo la ceremonia y algunas imágenes de la recepción. También puedes pedir a amigos o familiares con habilidades fotográficas que capturen momentos adicionales.

En cuanto al video, puedes pedirle a alguien de tus conocidos que grabe solo las partes clave de la ceremonia, y luego editar el material tú misma o con ayuda de un amigo.

bodas latinas Imagen Getty Images

#9 Considera una luna de miel más asequible

Después de la boda, es probable que desees disfrutar de un viaje romántico al lado de tu pareja. Existen numerosas opciones de destinos económicos y experiencias únicas que puedes disfrutar sin quedarte en la bancarrota.

PUBLICIDAD

Puedes valorar destinos cercanos o roadtrips donde puedas disfrutar de la naturaleza, la cultura local y la compañía de tu pareja. No descartes los paquetes de viaje, los Airbnb o incluso las plataformas en donde puedes intercambiar casa para hospedarte.

¡Es momento de una segunda luna de miel! Imagen Getty Images