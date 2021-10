Tips para celebrar el 'Mean Girls Day' y otras útiles recomendaciones para las chicas más listas

¿Y qué tal si en lugar de vestirte de rosa vives la experiencia de quedarte en un cuarto de hotel rosa? A partir del 3 de octubre, Hotels.com sacará una promoción llamada 'On Wednesdays, We Stay Pink', como dijo Regina George en la película. En la página podrás rentar habitaciones rosas ¡por solo $10 dólares! Todos los miércoles de octubre a partir de las 7am encontrarás habitaciones "Pink Stays" con un 99% de descuento. Ojo, habrá disponibilidad súper limitada y las reservaciones no van a durar nada, entonces hay que ponerse... ¡listas!