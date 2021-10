Café y té para llevar y las recomendaciones más útiles de Chica lista

Yo me tomo dos cafés al día: si voy a viajar en auto, debo llevar mi café; si paso por una tienda de café, no es negociable: debo comprar un café. Mi favorito es el Flat White de Starbucks, pero esa no es mi recomendación de hoy. Mi faceta más ecologista se sentía culpable cada vez que botaba el vaso de cartón en el bote de basura. Lo que pasa con los desperdicios y el cambio climático me incomoda, entonces empecé a buscar opciones y encontré un termo de ensueño. Es plegable, liviano, de silicona, con colores bonitos y hay con capacidad para 12 y 16 onzas. Es perfecto para llevar siempre en el bolso. No hay nada mejor para dejar de usar plásticos y cartones de un solo uso, que inevitablemente terminarán en la basura.