Chica Lista: las recomendaciones de nuestrxs editorxs para vivir mejor

No sé si te ha pasado (dime que sí) pero siento que últimamente mi ropa se ha hecho más chiquita (se vale soñar...). No, ya, la verdad es que mi cuerpo ha cambiado —cosa que es lo más normal de este mundo— y algunas prendas no me sientan como antes, así que me di a la tarea de buscar trucos para agrandar un poco los jeans que me quedan justos.