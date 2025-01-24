Licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (además saben rico)
Descubre los múltiples beneficios de la papaya, una fruta ideal para licuados desintoxicantes y adelgazantes, y rica en antioxidantes y vitaminas esenciales.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La papaya es el ingrediente principal de muchos licuados que ayudan a perder tallas y desintoxicar tu cuerpo, pero los beneficios de esta fruta van más allá.
En el portal de salud WebMD explican que es rica en antioxidantes, así como vitaminas A, C y E, nutrientes que ayudan a reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas.
Si constantemente sientes que tu estómago está inflamado, ya sea por hábitos alimenticios inadecuados o por estrés, los expertos de Healthline señalan que la papaya podrías ser tu mejor aliada:
« La inflamación crónica es la causa de muchas enfermedades. Las papayas son muy ricas en carotenoides que pueden reducir la inflamación».
Tu salud depende en gran medida de tu alimentación; por ello, los especialistas recomiendan consumir papaya para ayudar a desinflamar el estómago, mejorar la salud del sistema digestivo y hasta limpiar el colon.
Licuado de papaya para aliviar el estreñimiento
Ingredientes
- Un tazón de cubos de papaya (que esté madura)
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 cucharadita de stevia
Preparación
Remoja las semillas de chía en agua, durante 15 minutos antes de preparar el licuado. Coloca la papaya en una licuadora y agrega las semillas de chía y la endulzante natural. Licúa durante unos segundos y listo.
Los expertos de Mayo Clinic explican que aunque el estreñimiento ocasional es muy común, algunas personas lo presentan de manera frecuente y eso interfiere con sus tareas cotidianas, pues incluso presentan dolor al defecar.
Si tienes dificultades para ir al baño de manera frecuente, es importante que consultes a un especialista, ya que algunas veces este problema es causado por alguna enfermedad más seria.
Licuado de papaya para desinflamar el estómago y limpiar el colon
Este licuado ayuda a desinflamar el estómago y eliminar los desechos del colon. No obstante, la dietista Anna publicó en Buzzrecipes aclara que esta bebida es solo como un complemento de la dieta y no debe considerarse como un desayuno completo.
Ingredientes
- ¾ de taza de papaya
- ½ taza de leche de almendras
- ¼ de cucharada de canela en polvo
- ½ taza de copos de avena
- Hielo al gusto
Preparación
Coloca todos los ingredientes a la licuadora y muele hasta obtener una bebida suave.
De acuerdo con el doctor Maciel Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara, la colitis nerviosa o síndrome del intestino irritable es una no de los principales motivos de consulta médica.
Si presentas inflamación en el estómago y/o el intestino, dolor, problemas para ir al baño o para digerir los alimentos, es importante que acudas con un especialista para que te brinde un diagnóstico y tratamiento adecuados.