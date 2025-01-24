Licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (además saben rico)

Video Receta de smoothie de papaya para mejorar la digestión

La papaya es el ingrediente principal de muchos licuados que ayudan a perder tallas y desintoxicar tu cuerpo, pero los beneficios de esta fruta van más allá.

En el portal de salud WebMD explican que es rica en antioxidantes, así como vitaminas A, C y E, nutrientes que ayudan a reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas.



Si constantemente sientes que tu estómago está inflamado, ya sea por hábitos alimenticios inadecuados o por estrés, los expertos de Healthline señalan que la papaya podrías ser tu mejor aliada:

« La inflamación crónica es la causa de muchas enfermedades. Las papayas son muy ricas en carotenoides que pueden reducir la inflamación».

Tu salud depende en gran medida de tu alimentación; por ello, los especialistas recomiendan consumir papaya para ayudar a desinflamar el estómago, mejorar la salud del sistema digestivo y hasta limpiar el colon.

Licuado de papaya para aliviar el estreñimiento

Ingredientes

Un tazón de cubos de papaya (que esté madura)

2 cucharadas de semillas de chía

1 cucharadita de stevia

Preparación



Remoja las semillas de chía en agua, durante 15 minutos antes de preparar el licuado. Coloca la papaya en una licuadora y agrega las semillas de chía y la endulzante natural. Licúa durante unos segundos y listo.



Los expertos de Mayo Clinic explican que aunque el estreñimiento ocasional es muy común, algunas personas lo presentan de manera frecuente y eso interfiere con sus tareas cotidianas, pues incluso presentan dolor al defecar.

Si tienes dificultades para ir al baño de manera frecuente, es importante que consultes a un especialista, ya que algunas veces este problema es causado por alguna enfermedad más seria.

Licuado de papaya para desinflamar el estómago y limpiar el colon



Este licuado ayuda a desinflamar el estómago y eliminar los desechos del colon. No obstante, la dietista Anna publicó en Buzzrecipes aclara que esta bebida es solo como un complemento de la dieta y no debe considerarse como un desayuno completo.

Ingredientes

¾ de taza de papaya

½ taza de leche de almendras

¼ de cucharada de canela en polvo

½ taza de copos de avena

Hielo al gusto

Preparación



Coloca todos los ingredientes a la licuadora y muele hasta obtener una bebida suave.



De acuerdo con el doctor Maciel Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara, la colitis nerviosa o síndrome del intestino irritable es una no de los principales motivos de consulta médica.