¿Dormir con el pelo mojado puede dañarlo? Mitos y realidades sobre cómo puede afectarlo

Seguramente, en más de una ocasión te has dormido con el cabello mojado después de bañarte. Sin embargo, esta práctica ha generado debates sobre si tiene efectos adversos en la salud del cuero cabelludo o no, así como en la salud general. A continuación, exploramos las posibles consecuencias de dormir con el cabello mojado y los consejos para minimizar cualquier efecto negativo.

Imagen Shutterstock

¿Qué daños puede provocarte dormir con el cabello mojado?

La aparición de caspa

Dormir con el cabello mojado no causa enfermedades ni daños permanentes a la salud, pero puede afectar la condición de tu melena debido a su mayor fragilidad cuando está húmeda. De acuerdo con la Universidad de Utah, esta práctica puede provocar la aparición de caspa o incluso dermatitis seborreica, ya que la humedad acumulada y el calor del cabello en la almohada crean el entorno perfecto para que los hongos surjan en el cuero cabelludo.

Las puntas de cabello se abrirán

Si pensabas que lavar en exceso tu cabello, usar accesorios térmicos como la plancha de manera diaria, o los productos químicos de algún shampoo son las únicas razones para que tus puntas terminen abiertas y maltratadas, déjame decirte que dormir con el cabello mojado también puede hacer que tu melena presente este problema debido al roce del cabello con la almohada.

¿Te puedes enfermar por tener el cabello mojado?

Uno de los mitos más grandes y populares es que dormir con el cabello mojado hace que las personas pesquen un resfriado, pero el portal 'Healthline' afirma que no hay evidencia científica de que eso pase en realidad.

"No hay evidencia de que uno pueda tener un resfriado al ir a la cama por el pelo mojado. Cuando uno se resfría, se debe a que está infectado con el virus".

Imagen Shuttertsock

Consejos para no dañar tu cabello si duermes con el cabello mojado

A pesar de que la recomendación más repetida de los expertos es que las personas deben cambiar sus rutinas para asegurarse de que el cabello se seque antes de ir a dormir, existen algunos consejos que puedes seguir si es que, por alguna razón, no puedes esperar a que esto pase.

Aplica aceite de coco

El portal 'Sleep Foundation' señala que aplicar aceite de coco o argán después de bañarse ayuda a reducir la pérdida de proteínas en el cabello e hidratarlo, lo que disminuye las posibilidades de que las puntas se quiebren o aparezca la caspa en tu cuero cabelludo.

Imagen Shutterstock

Utiliza acondicionador

En un caso similar al anterior, los acondicionadores son ideales para el cuidado del cabello y facilitan el cepillado. Además, algunos ingredientes ayudan a reducir la fricción, lo que significa que disminuye el daño cuando las personas se mueven durante la noche con su melena mojada.

Usa una funda para almohada de seda

Las fundas de almohada de seda generan menos fricción en comparación con las fundas de algodón estándar. Además, algunos estilistas sugieren que estas fundas pueden disminuir el riesgo de rotura y enredo del cabello al ser más suaves, lo que podría contribuir a mantener la integridad del cabello y favorecer una piel más saludable.

lady sleeping on silk pillowcase Imagen Grosby Group