Lifestyle
Cuidado del cabello

¿Es malo dormir con el cabello mojado? Especialistas en belleza revelan si eso lo maltrata

De acuerdo con los expertos en belleza y salud, los efectos en la piel capilar pueden variar dependiendo de tu tipo de pelo, sobre todo si tienes alguna condición en el cuero cabelludo. Te contamos qué dicen los expertos sobre el hábito de irte a la cama con el cabello húmedo o mojado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video 5 cortes bob que te mantendrán fresca este verano (y de paso te harán lucir más joven)

Aunque parece inofensivo, irse a dormir con el cabello mojado puede tener efectos no deseados en la salud. Según Ife J. Rodney, dermatóloga y directora fundadora de Eternal Dermatology and Aesthetics, estos pueden variar dependiendo de tu tipo de pelo o si sufres alguna condición en la base folicular.

Si tienes una melena abundante, una noche ocasional con mechones húmedos no es tan grave. Sin embargo, para personas con sensibilidad en esta zona podría ser una práctica riesgosa.

PUBLICIDAD

¿Dormir con el cabello mojado puede maltratarlo?

La humedad prolongada puede exacerbar ciertas afecciones, las cuales debilitan el pelo. Además, promueve el crecimiento de hongos y bacterias, lo que puede derivar en caspa o dermatitis.

El exceso de agua vuelve al cabello más elástico y propenso a romperse, especialmente cuando se frota contra la almohada mientras te mueves durante la noche.

Dormir con el cabello mojado puede provocar hongos y bacterias.
Dormir con el cabello mojado puede provocar hongos y bacterias.
Imagen Shutterstock

Más sobre Cuidado del cabello

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta
2 mins

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta

Estilo de Vida
5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)
2 mins

5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)

Estilo de Vida
El cabello ondulado o rizado no está sucio ni despeinado: es bello a su propia manera
0:51

El cabello ondulado o rizado no está sucio ni despeinado: es bello a su propia manera

Estilo de Vida
¿El cabello de Briggitte Bozzo absorbió las malas vibras?
0:54

¿El cabello de Briggitte Bozzo absorbió las malas vibras?

Estilo de Vida
¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema
4 mins

¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema

Estilo de Vida
No es gel: Las nadadoras de sincronizado usan un ingrediente de cocina para no despeinarse en el agua
0:57

No es gel: Las nadadoras de sincronizado usan un ingrediente de cocina para no despeinarse en el agua

Estilo de Vida
¿Es normal que se te caiga el cabello durante o después del embarazo?
0:57

¿Es normal que se te caiga el cabello durante o después del embarazo?

Estilo de Vida
Prepara keratina natural y alacia tu cabello sin maltratarlo: receta para hacerla en casa
3 mins

Prepara keratina natural y alacia tu cabello sin maltratarlo: receta para hacerla en casa

Estilo de Vida
¿Dormir con el pelo mojado puede dañarlo? Mitos y realidades sobre cómo puede afectarlo
3 mins

¿Dormir con el pelo mojado puede dañarlo? Mitos y realidades sobre cómo puede afectarlo

Estilo de Vida
5 shampoos para que tu cabello huela rico y luzca espectacular
0:58

5 shampoos para que tu cabello huela rico y luzca espectacular

Estilo de Vida


Por si fuera poco, la inflamación y contracción repetida de las cutículas capilares, debido a una sobresaturación de liquido, puede desgastarlo.

“El cabello mojado conlleva a una almohada húmeda, lo que significa que tu rostro absorberá los productos que te hayas aplicado, los cuales se podrían filtrar fácilmente en tu piel, provocando, posiblemente, irritación y acné”, asegura la Dra. Mona Gohara, dermatóloga y profesora clínica de dermatología en la Escuela de Medicina de Yale.


Otro inconveniente es que dormir con el pelo mojado podría interrumpir el sueño, provocando un descanso insuficiente, lo que aumentará los niveles de cortisol en todo el cuerpo, causando más brotes de imperfecciones enla piel.

“Muchas personas pueden irse a dormir con el cabello empapado y no tener ningún problema. Pero para algunos, puede representar un problema inesperado e innecesario”.


Hacerlo de vez en cuando no resultará catastrófico, simplemente ten cuidado de no convertirlo en una práctica regular.

Según los expertos, si ocasionalmente duermes con el pelo húmedo no se verá afectada tu salud capilar.
Según los expertos, si ocasionalmente duermes con el pelo húmedo no se verá afectada tu salud capilar.
Imagen ShutterStock.

Cómo dormir con el cabello mojado y que no se maltrate tanto: 4 tips de los profesionales

Si por alguna razón te vas a la cama sin secar tu cabello, la Dra. Gohara recomienda estos sencillos pasos para protegerlo.

1. Usa una toalla de microfibra y sécalo tanto como puedas, para eliminar el exceso de humedad.

2. Utiliza moderadamente la secadora y elimina la mayor parte de la humedad, para prevenir la aparición de bacterias u hongos.

3. Procura usar una gorra o turbante. Esto evita que el pelo entre en contacto con la almohada y tu piel.

4. Elige una funda de almohada de seda o satén, pues este tipo de telas causan menos fricción y son más suaves con el cabello.

Relacionados:
Cuidado del cabelloCaída del cabelloConsejos de BellezaPeloConsejos de BellezaEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD