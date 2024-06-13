¿Es malo dormir con el cabello mojado? Especialistas en belleza revelan si eso lo maltrata

Video 5 cortes bob que te mantendrán fresca este verano (y de paso te harán lucir más joven)

Aunque parece inofensivo, irse a dormir con el cabello mojado puede tener efectos no deseados en la salud. Según Ife J. Rodney, dermatóloga y directora fundadora de Eternal Dermatology and Aesthetics, estos pueden variar dependiendo de tu tipo de pelo o si sufres alguna condición en la base folicular.

Si tienes una melena abundante, una noche ocasional con mechones húmedos no es tan grave. Sin embargo, para personas con sensibilidad en esta zona podría ser una práctica riesgosa.

PUBLICIDAD

¿Dormir con el cabello mojado puede maltratarlo?

La humedad prolongada puede exacerbar ciertas afecciones, las cuales debilitan el pelo. Además, promueve el crecimiento de hongos y bacterias, lo que puede derivar en caspa o dermatitis.

El exceso de agua vuelve al cabello más elástico y propenso a romperse, especialmente cuando se frota contra la almohada mientras te mueves durante la noche.

Dormir con el cabello mojado puede provocar hongos y bacterias. Imagen Shutterstock



Por si fuera poco, la inflamación y contracción repetida de las cutículas capilares, debido a una sobresaturación de liquido, puede desgastarlo.

“El cabello mojado conlleva a una almohada húmeda, lo que significa que tu rostro absorberá los productos que te hayas aplicado, los cuales se podrían filtrar fácilmente en tu piel, provocando, posiblemente, irritación y acné”, asegura la Dra. Mona Gohara, dermatóloga y profesora clínica de dermatología en la Escuela de Medicina de Yale.



Otro inconveniente es que dormir con el pelo mojado podría interrumpir el sueño, provocando un descanso insuficiente, lo que aumentará los niveles de cortisol en todo el cuerpo, causando más brotes de imperfecciones enla piel.

“Muchas personas pueden irse a dormir con el cabello empapado y no tener ningún problema. Pero para algunos, puede representar un problema inesperado e innecesario”.



Hacerlo de vez en cuando no resultará catastrófico, simplemente ten cuidado de no convertirlo en una práctica regular.

Según los expertos, si ocasionalmente duermes con el pelo húmedo no se verá afectada tu salud capilar. Imagen ShutterStock.

Cómo dormir con el cabello mojado y que no se maltrate tanto: 4 tips de los profesionales

Si por alguna razón te vas a la cama sin secar tu cabello, la Dra. Gohara recomienda estos sencillos pasos para protegerlo.

1. Usa una toalla de microfibra y sécalo tanto como puedas, para eliminar el exceso de humedad.

2. Utiliza moderadamente la secadora y elimina la mayor parte de la humedad, para prevenir la aparición de bacterias u hongos.

3. Procura usar una gorra o turbante. Esto evita que el pelo entre en contacto con la almohada y tu piel.