Pan de calabaza para recibir al otoño y otras recomendaciones de Chica Lista

Esta semana visité por primera vez una tienda IKEA. No es nada del otro mundo, lo sé, excepto por el hecho de que se trata de pisos y pisos de artículos de decoración que cumplen su objetivo: me hicieron fantasear en todas las posibilidades que existen de modificar los espacios que habito. Seguramente no soy la única que cada que pisa la tienda piensa en lo bien que se vería su casa con este espejo o aquel estante; en esa vitrina o aquella lámpara; sin embargo, no soy una persona que se sumerja en las tiendas, por lo que en cuanto llegué recorrí los pisos hasta llegar a la razón que me llevó a visitarla: marcos para fotos.