¿Tu hijo adolescente es muy grosero? Hay 6 maneras de corregirlo (ninguna es con golpes)

Suena imposible, ¿no? Pero la psicóloga Michel Borba sugiere que, en ocasiones, lo mejor es responderle con un "no me hables así" o "no voy a pelear porque me heriste, lo hablaremos después" y dejar la habitación en la que estén. Esto no significa que ignores sus groserías, sino que te tomes un tiempo antes de comenzar a gritar y, cuando estés lista, habla del tema con él o ella.