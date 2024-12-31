¿A qué edad los niños pueden quedarse en una pijamada? 3 importantes pasos para considerar

Video ¿No sabes si dejar que tu hijo vaya a una pijamada? Tips de seguridad que te animarán a darle permiso

Es probable que sientas ansiedad cuando pienses en que tu pequeño dormirá fuera de casa, donde no puedes estar al pendiente, y tal vez te preguntas cuándo es el momento adecuado para darle permiso.

De acuerdo a la escritora para padres Ann Douglas, en su libro ' The Mother of All Parenting Books', no hay una regla exacta porque depende de cada niño.

Puede que haya pequeños de 5 años que quieran hacer una pijamada, mientras que pueden haber niños de 10 años que no estén preparados.

PUBLICIDAD

Así que, entre esos años pueden estar listos, depende de cada quién. Debe ser decisión de tu hijo querer quedarse en otra casa, si ves que te pregunta seguido y que lo emociona, podrías comenzar a considerarlo.



Toma en cuenta si tu hijo se duerme toda la noche seguido, si ya no necesita pañales, si sabe pedirle a alguien más lo que necesita y considera que todas las familias son diferentes.

Según Douglas, las pijamadas son un paso hacia la independencia, porque le estás dando la oportunidad de intentar algo nuevo y tomar un riesgo seguro.

Si tú o tus hijos todavía no están listos para una pijamada, pueden intentar primero un plan en la tarde, donde los recojas en la noche.

Y si ya estás segura de que es momento de dejar ir a tu hijo a una pijamada, aquí están algunos tips.

Conoce a la familia del niño o niña que organiza la pijamada

Si tú o ellos necesitan contactarte durante la noche, es importante conocerlos personalmente y tener sus datos, como número de teléfono.

También habla con ellos para que conozcan los horarios de tu pequeño y sus necesidades, y que te digan los planes para la noche.

Empaca todo lo necesario para que esté cómodo durante la pijamada

Asegúrate de que lleva todo lo que necesitará: pijama, cepillo de dientes, ropa para el siguiente día y, si quiere, algún peluche o una almohada.

Si lo desea, también puede llevar algún juego o película para disfrutar con sus amigos en la noche.

Habla con tu hijo antes, durante y después de la pijamada

Explícale a tu pequeño que todas las familias son distintas y que debe respetar las reglas de esa casa. Hazle saber que te puede llamar en cualquier momento, no importa la hora, y ahí estarás si lo necesita.



Para que ambos estén más tranquilos, puedes llamar a la casa en donde se realiza la pijamada y hablar unos minutos con tu hijo. Asegúrate de que se sienta cómodo, no le falte nada y se esté divirtiendo. Pregúntale si aún quiere quedarse y, de ser necesario, tengan una palabra o frase de seguridad para ir inmediatamente por él.

PUBLICIDAD

Después de la pijamada, pregúntale cómo le fue, qué actividades hicieron, si llegaron más adultos o adolescentes más tarde y cualquier otro detalle que te ayude a saber si todo estuvo bien.