No más lágrimas en la escuela: tips para que tus hijos no lloren en el colegio (sin gritos ni golpes)

Video Razones importantes para hablar de sexualidad con tus hijos sin tabúes

El primer día de escuela es un día agridulce para algunas familias. Por un lado, la emoción de que tu hija o hijo inicie una nueva etapa se hace presente; pero, al mismo tiempo, está latente el temor de que llore por no tenerte a su lado.

Si eso te preocupa, estos tips podrían resultarte muy útiles. Fueron compartidos por otras mamás en sus redes sociales, quienes ya pasaron por esta situación y encontraron la manera de evitar que sus pequeños lloren en sus primeros días de clases.

¿Es normal que tu hijo llore en su primer día de clases?

Lo primero que debes tomar en cuenta es que tu hijo o hija no está exagerando ni es el único que se asusta por el regreso a clases. En un sinfín de foros de maternidad y crianza encontrarás testimonios de padres que te dirán que es común y hasta esperado, sobre todo si es la primera vez que se separa de su hogar por tanto tiempo o convive con muchos extraños.

Los especialistas también lo confirman, como la psicóloga canadiense Jaquie Nickoriuk, quien declaró para 'Today’s Parent' en agosto del 2021: “Es normal”.

En ese sentido, también es vital tener paciencia, puesto que es un proceso de adaptación. No te desesperes si pasan un par de días y tu pequeño aún llora en las puertas de la escuela.

De mamá a mamá: Tips para que tu hijo no llore (o no mucho) en sus primeros días de clases

Las mamás acostumbran ser muy solidarias entre ellas y por eso muchas decidieron compartir sus mejores consejos en las redes sociales. Si tú también quieres ayudar a tu nene o nena para que no se angustie en sus primeros días en la escuela, estos tips podrían serte muy útiles.

#1 Explícale los aspectos positivos de ir al colegio

Pablo Chalita, un psiquiatra y padre de familia, compartió en su cuenta de TikTok su “truco” para que su hijo no llore en los primeros días de clases: resaltar los elementos positivos de la escuela, como que puede hacer amigos, aprender cosas nuevas, divertirse, etc.

Además, le reitera a su niño lo mucho que lo ama y le asegura que estará con él en cuanto llegue la hora de la salida, de tal suerte que no se sienta abandonado.

#2 Pregúntale qué necesita

La usuaria Cristytapping recomendó en un video de TikTok preguntarle al peque de la casa “qué necesita para ir feliz a la escuela”.

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que no sepa qué responder (sobre todo si es muy pequeño), en cuyo caso le puedes ofrecer algunas opciones, como un abrazo, llevar algo que le recuerde a su casa, elegir su lunch, etc.

También cabe la posibilidad de que pida algo que no le puedes dar, por ejemplo que vayas con él a clases. Si eso ocurre, busca una manera de negociar sin que se sienta rechazado. Por ejemplo, le puedes explicar que las mamis no pueden estar en el salón de clases, pero sí estarás ahí en cuanto termine su día.

#3 Trata de entender qué es lo que siente/piensa sobre la escuela

La misma tiktoker recomienda “ir a la raíz del problema”; es decir, preguntarle a tu hija o hijo qué piensa y siente sobre ir a la escuela. Aquí es muy importante que te abras a escuchar y validar su opiniones: trata de ver el problema con ojos de niño, no con ojos de adulto.

Si aún no puede verbalizar estas ideas, la psicóloga infantil Bárbara Zapico sugiere hacer una dinámica con dibujos: “Pídele 'dibuja tu miedo, pregúntale '¿es es este? ¿y qué podemos decirle?'... Se trata de externalizar ese temor para poder hablar sobre ello”, dijo a Business Insider España en una nota de septiembre del 2020.

#4 Considera que su personalidad puede influir

¿Tu hijo es extrovertido o introvertido? Mechita Sánchez invitó a sus seguidores de TikTok a tomar en cuenta este aspecto, pues podría determinar si le emociona o angustia conocer personas o tener nuevas experiencias. De ello también pueden depender sus primeras reacciones a la escuela.

#5 Ayúdale a conectar con el momento presente

La misma usuaria de TikTok recomienda que si tu hijo tiene “miedos anticipatorios”, lo mejor es traer su atención al presente. Es decir, usar frases como “estoy guardando el lunch”, “ahora nos subimos al carro” o señalar algún objeto que llame su atención, en vez de adelantarle lo que pasará en el día.

De esta manera lo ayudarás a que disminuya su ansiedad, pues no se angustiará pensando en cosas que aún no ocurren o ni siquiera ocurrirán (como que sus maestros lo regañen, un niño sea grosero con él, etc).

#6 Muéstrale que tú estás tranquila y confiada: ¡disfruten juntos!

Los niños aprenden mucho con el ejemplo, por eso es importante que vea que tú estás calmada y confías en que todo saldrá bien.

La tiktoker Mechita Sánchez compartió otro tip: “no mostrarles ansiedad” y “mantener una actitud positiva” frente a ellos (incluso si tú también estás preocupada por esta nueva etapa). “Al ser pequeños, perciben más el lenguaje no verbal”, comentó.

Si tu hijo nota que tú estás contenta y celebrando este día, él también lo hará. Por el contrario, si percibe que estás molesta o angustiada, creerá que el primer día de escuela es algo malo.

#7 Anímalos a que formen parte de los preparativos

El usuario Consistent-Ad9116 pidió hace 6 meses en Reddit recomendaciones para evitar que su hija llorara en los primeros días de preescolar.

De entre las muchas respuestas que recibió, destaca la de -Zero-below-, quien sugirió: “involucrar a los niños en el proceso de preparación”; es decir, darles opciones para que elijan qué quieren llevar de lunch, si prefieren usar un adorno en el cabello o no, cómo guardarán sus cosas en su mochila, etc.

Esto, de acuerdo con el usuario de Reddit, le da mayor sentido de autonomía al pequeño en cuestión: “Cuantas más decisiones toma el niño, más ha adquirido en el día”, aseguró.

#8 Crea una rutina que le ayude a estar tranquilo desde días antes

El día a día de una mamá está lleno de actividades, pero en la medida de lo posible establece una rutina para que tu hijo o hija sepa que la escuela ahora formará parte de su vida y no tiene que ser angustiante.

Preparen todo con anticipación, para que no tengan que resolver todo un día antes. Procuren salir con tiempo, de tal manera que en el camino ninguno de los dos se angustie pensando que llegarán tarde, que quizá se les olvidó algo, si la maestra les llamará la atención, etc.

En el trayecto (y desde días antes) evita hacer comentarios negativos como "¡El tráfico es una pesadilla!", "Ni tiempo me dio de desayunar", "Ya estoy cansada y todavía ni empieza el día", para que tu pequeño no crea que este ritual es algo que te hace sentir mal y, por ende, también a él.

#9 Evita el chantaje

La psicóloga infantil Bárbara Zapico señaló a Business Insider España que “no hay nada peor que imponer o presionar” para que un niño vaya a la escuela.