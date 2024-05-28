Estas son las fotografías de tus hijos que nunca debes publicar en redes sociales y consejos para proteger su huella digital

Video 5 fotografías de tus hijos que nunca debes publicar en redes sociales

Con las redes sociales, se ha normalizado el que queramos compartir todos nuestros momentos especiales. Sin embargo, cuando se trata de publicar imágenes de nuestros hijos, es importante que seamos conscientes de su seguridad y privacidad online.

Pensando en ello, te hemos preparado una guía sobre las fotografías de tus hijos que nunca debes publicar en redes sociales, cómo proteger su privacidad y seguridad y consejos para compartir esos momentos sin exponerlos a riesgos innecesarios.

Huella digital, ¿qué es?

Es el rastro de información que dejamos en Internet. Desde imágenes y comentarios, hasta cualquier tipo de información personal. Publicar fotografías de nuestros pequeños hace que su huella digital comience a esparcirse desde muy temprana edad.

Fotografías de niños que nunca debes compartir

La huella digital que dejamos en Internet es permanente. Las fotografías de tus hijos se convierten en parte de esta huella, y una vez que se publican, pierdes el control sobre cómo se usan o se comparten.

Estas imágenes pueden ser vistas por personas con malas intenciones, usadas para el acoso o incluso afectar futuras oportunidades de empleo o relaciones personales de tus hijos.

Aquí hay una guía sobre qué fotografías nunca debes compartir y por qué:

Sin ropa o en un baño



Aunque a nosotros nos puedan parecer imágenes inocentes, estas fotos pueden atraer la atención indeseada y ser usadas inapropiadamente.

Ubicaciones identificables



Evita publicar fotografías que revelen la ubicación de tu hogar, escuela o lugares que frecuentan.

Información personal



No publiques imágenes que muestren documentos de identidad, direcciones o cualquier dato que pueda comprometer su identidad.

Situaciones comprometedoras



Fotografías que puedan avergonzarlos o comprometerlos en el futuro.

5 consejos para compartir fotografías de tus hijos de forma segur

¡No todo está prohibido! Siempre hay formas de mantener actualizados a familiares y amigos sobre los momentos importantes de la vida de tu pequeño o pequeña.

1. Configura la privacidad de tus publicaciones

Antes de compartir cualquier foto, asegúrate que puedas limitar quién ve tus publicaciones. Muchas plataformas permiten configurar los posts para que solo los vean amigos o familiares cercanos. Aprovecha estas funciones para controlar el acceso a las imágenes de tus hijos.

2. Utiliza marca de agua

Si te preocupa que las fotografías de tus hijos puedan ser robadas o utilizadas sin tu permiso, considera agregar una marca de agua antes de compartirlas. Esto puede disuadir a otros de usar las imágenes sin autorización y ayuda a proteger la propiedad de tus imágenes.

3. Crea un grupo privado

Una de las alternativas más seguras para compartir fotografías de tus hijos en redes sociales es crear grupos privados o álbumes digitales. Invita solo a familiares cercanos y amigos de confianza.

4. Pide permiso

A medida que tus hijos crezcan, comienza a pedirles su opinión antes de compartir fotos o información sobre ellos en línea. Esto les enseña sobre el consentimiento y les da cierto control sobre su propia huella digital.

5. Revisa regularmente tu “lista de amigos”

Con el tiempo, es posible que acumules “amigos” o seguidores en tus redes sociales que ya no conoces bien. Revisa y limpia tu lista regularmente para asegurarte de que solo las personas de confianza tengan acceso a tus publicaciones.

La seguridad y privacidad de nuestros hijos en Internet deben ser una prioridad al compartir momentos familiares en redes sociales. Al seguir estos consejos y ser conscientes de las fotografías que publicamos, podemos disfrutar de compartir nuestros recuerdos mientras protegemos la seguridad y privacidad de nuestros hijos.

Recordemos que la mejor manera de proteger a nuestros niños en el mundo digital es educándolos y guiándolos en el uso responsable y seguro de la tecnología.