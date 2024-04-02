Cosmeticorexia: Conoce qué es y los riesgos de esta obsesión adolescente por comprar productos cosméticos

Video ¿Maquillaje y Skin Care para niñas? La cosmeticorexia pone en riesgo su salud mental

Desde hace algunos meses hemos visto un creciente fenómeno en redes sociales donde pequeñas y pequeños buscan convertirse en auténticas influencers de belleza. Niñas y jóvenes, conocidas también como “Sephora Kids” inundan las tiendas cosméticas para mostrarnos sus compras. Después, comparten sus rutinas de belleza con productos para el cuidado de belleza y tutoriales de maquillaje en plataformas como YouTube y Tiktok.

Lo preocupante es que no lo hacen con productos desarrollados específicamente para su edad, sino con aquellos que son para adultos e incluso, que contienen ingredientes que previenen el envejecimiento prematuro cuando, en realidad, su piel no lo necesita. Más allá de correr riesgos dermatológicos y arruinar su piel por el uso de estos cosméticos, la obsesión por seguir estas tendencias puede ocasionar problemas en su salud mental y sufrir de cosmeticorexia.

Niñas de 10 años en tiendas de cosméticos causan polémica en TikTok: ¿quiénes son las ‘Sephora Kids’? <br> Imagen TikTok

¿Qué es la cosmeticorexia?

La cosmeticorexia no es otra cosa que la preocupación obsesiva por la apariencia física y la necesidad compulsiva de usar cosméticos y productos para el cuidado de la piel.

En muchos casos, las personas que lo padecen buscan alcanzar estándares de belleza impuestos por la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales.

El maquillaje y los productos del cuidado de la piel ¡no son para niños!

Los productos cosméticos y para el cuidado de la piel están formulados pensando en la piel adulta y pueden contener ingredientes potencialmente dañinos para la piel joven y delicada de los niños. Entre ellos se encuentran los ácidos exfoliantes como el ácido glicólico o salicílico que podrían irritar su piel. Otro ingrediente es el retinol, que puede aumentar el riesgo de quemaduras solares.

Es importante que sepas que, la piel de los pequeños es naturalmente saludable y no requiere ningún producto cosmético para mejorar su apariencia. Así que por más que tus hijos te rueguen que los lleves a comprar cualquiera de estos artículos ¡no lo hagas!

Video ¿Tienes un hijo adolescente? Su salud mental podría estar en riesgo

Riesgos dermatológicos

La piel joven es muy delicada y sensible, por lo que la aplicación de estos productos les causará irritación y alergias. Algunos contienen ingredientes irritantes o alergénicos, como fragancias artificiales, colorantes y conservantes, que les provocan enrojecimiento, picazón, hinchazón o incluso erupciones en su rostro.

Pero también pueden sufrir problemas más graves, especialmente si usan productos que contengan ingredientes comedogénicos o grasos. Estos pueden obstruir los poros y provocar brotes de acné. También, puede causarles dermatitis de contacto con síntomas como el enrojecimiento, descamación y picazón.

Salud mental de niños y adolescentes al seguir esta tendencia de Skin Care

La presión para seguir las tendencias de belleza y cuidado de la piel puede tener un impacto negativo en la salud mental de los niños y adolescentes. La exposición constante a imágenes y mensajes sobre la belleza idealizada puede provocarles problemas de autoestima, ansiedad y trastornos alimentarios.

Esto, indirectamente, genera un gasto extra en la economía familiar; el estudio reveló que las niñas de esta edad comienzan a usar productos como perfumes, cremas faciales e incluso maquillaje. Imagen Shutterstock

Qué puedes hacer para prevenir que tus hijos sufran cosmeticorexia

Educa a tus hijos sobre la importancia de aceptarse a sí mismos tal como son y sobre los riesgos a los que están expuestos con el uso de productos cosméticos y para el cuidado de la piel.

Limita el acceso de tus hijos a redes sociales y supervisa el contenido que consumen, especialmente en plataformas como TikTok, donde las tendencias de belleza pueden influir demasiado en ellos.

Ayúdalos a desarrollar habilidades críticas para cuestionar la representación idealizada de la belleza.

Hablar con ellos activamente sobre la belleza natural y evitar que se expongan a canales que muestren estándares de belleza poco realistas, ayudaremos a nuestros hijos a desarrollar una imagen saludable de su cuerpo y lograr que tengan un buen nivel de autoestima.