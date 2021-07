Chica Lista: las cinco recomendaciones de nuestras editoras para vivir mejor

Después de muchos años de utilizar cremas para piel mixta, llegué a los inesperados 30 y tantos con un rostro nuevo en el que destacaban manchitas, líneas de expresión y resequedad. Intenté con muchos productos, la mayoría me dejaban la piel brillosa y una textura mantecosa, hasta que llegué al Phloretin CF gel de Skinceuticals. La primera vez que lo utilicé, me encantó que mi cara no brillaba y se veía glossy pero no buttery. Al fin la había encontrado. Además de hidratar mi piel, este gel me protege de los rayos ultravioleta y de la contaminación; lo mejor es que ha cumplido su promesa de reducir la tonalidad desigual de mi piel. Este producto también asegura la reducción de la apariencia de líneas de expresión: le creo a la carita de mi dermatóloga. Aunque es muy costoso, vale la pena la inversión (puede durar 3 meses).