El estreno de 'La Cenicienta' más latina y otros estrenos de Chica lista

Aunque, sinceramente, ¿por qué una, cuando pueden ser varias? En los últimos meses me he dado la oportunidad de estudiar sobre temas que realmente me gustan, de esos que emocionan y llenan de energía. La cultura del té es uno de ellos. Por eso me inscribí a un curso en línea en el que me enseñarían a hacer blends de té. Pasé dos horas en una lección teórica acompañada de dos experiencias sensoriales en las que aprendí a hacer una mezcla de té llena de significado.