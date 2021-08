El estreno de la segunda temporada de 'Valeria' y otras recomendaciones de 'Chica lista'

Hace poco descubrí un podcast que me tiene como loca. Lo escucho cuando voy en el carro, antes de dormir e incluso me acompaña cuando estoy preparando la comida. De verdad, no veo la hora de tener un momentico para sentarme a oír una nueva historia. Es tal mi euforia, que en tan solo dos meses escuché 8 temporadas. Yo sé… me hice adicta. Se llama Radio Ambulante y todas las historias que cuentan ocurren el Latinoamérica. Gracias a este espacio pude evocar el ataque del Palacio de Justicia en Bogotá, me enteré de cómo el Sida ha estigmatizado diferentes tribus urbanas, conocí las historias de los rockeros viejos, escuché de las cárceles y aprendí más sobre lo que ocurre en la frontera de México con Estados Unidos. ¡Sus historias son adictivas y alucinantes!