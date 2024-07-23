Lifestyle
Parejas

¿Cuántos días hay que esperar para hacer una prueba de embarazo después de tener relaciones?

Aunque las pruebas caseras de embarazo son bastante confiables, su precisión puede variar si no se hace en el momento correcto. Te decimos cuándo es el momento ideal para realizarte el test si tuviste relaciones sin protección.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Diseño sin título.jpg
Por:
Raquel Ortiz.
Video ¿Qué es el embarazo críptico o silencioso? Estos son los síntomas

La falta de tu periodo suele ser uno de los síntomas más comunes que te anuncian que estás embarazada.

Sin embargo, muchas veces no tenemos la paciencia suficiente para esperar a que llegue la fecha de la menstruación. Estamos tan ansiosas, que no podemos aguantar unos días más y constatar si efectivamente tenemos un retraso.

PUBLICIDAD

Ante esta incertidumbre, las pruebas de embarazo caseras (es decir, las que son de libre venta en la farmacia) suelen coronarse como la opción más sencilla para salir de dudas.

No obstante, la eficacia y exactitud de estas pruebas puede disminuir si las utilizas muy pronto.


Si después de haber tenido relaciones sexuales, realizas la prueba de embarazo puedes tener como resultado un falso negativo. Esto significa que la prueba arroja un resultado negativo, cuando en realidad sí estás embarazada.

¿Cuántos días hay que dejar pasar para hacer una prueba de embarazo?


La Asociación Americana de Embarazo explica que las pruebas para detectar si estás embarazada pueden ser de dos tipos: con una muestra orina o con una de sangre.

Más sobre Parejas

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)
3 mins

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo
2 mins

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Estilo de Vida


Ambas pruebas buscan detectar una hormona conocida como gonadotropina coriónica humana (GCH), la cual ingresa al torrente sanguíneo y a la orina.

Esta hormona comienza a producirse en tu cuerpo gracias a la placenta, una vez que el óvulo fecundado se adhiere a las paredes del útero (es decir, se implanta).

Video Tips para tener sexo durante la regla


De acuerdo con Mayo Clinic, la concentración de GCH aumenta rápidamente con el paso del tiempo, ya que es una de las hormonas responsables de mantener el embarazo en curso. De hecho, su concentración se puede duplicar cada dos o tres días.

Aún así, no es recomendable hacer la prueba de embarazo en la primera semana en la que crees que pudiste haber quedado embarazada.

Imagen thinkstock


Aunque la mayoría de las pruebas de embarazo caseras prometen un nivel de eficacia del 99%, muchas veces no es así. Además, su exactitud también se puede ver comprometida por el momento en el que realizas la prueba.

PUBLICIDAD

Por ello, la Asociación Americana de Embarazo afirma que la mayoría de los doctores recomienda esperar hasta el primer día de tu período menstrual para tomar una prueba de embarazo de orina.

Imagen Thinkstock


Aunado a lo anterior, los expertos de Mayo Clinic explican:

"Mientras menor sea el tiempo que esperas después de la ausencia de un período menstrual para hacerte una prueba de embarazo en tu hogar, menor será la posibilidad de que la prueba detecte la GCH".


No obstante, si la ansias y la preocupación inundan tu mente, puedes optar por realizar un análisis de sangre, que es más acertado.

De acuerdo con la Asociación Americana de Embarazo, las pruebas de sangre cuentan con un nivel de exactitud mucho mayor que las de orina. Además, pueden detectar un embarazo alrededor de 7 a 12 días después de la posible concepción.

Imagen Thinkstock

Para obtener resultados más precisos con una prueba de embarazo de orina, los expertos de Mayo Clinic recomiendan realizarla a primera hora de la mañana, cuando tu orina esté más concentrada.

Si haces una prueba de embarazo casera y sale negativa, pero presentas síntomas de embarazo como retraso en tu periodo, náuseas, senos sensibles, fatiga, es importante que acudas con un médico.

Relacionados:
ParejasRelaciones de ParejaVivir en parejaSexualidadSexualidad femeninaMitos sexualesEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD