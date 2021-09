6 recomendaciones para relajarte (divertirte y cuidarte) este fin de semana | Chica lista

Aceptémoslo, a nadie —absolutamente a nadie— le gusta hacer limpiar la casa..., y menos lavar ventanas. Afortunadamente existen artículos que pueden facilitar esta horrible tarea. Este limpiador es capaz de limpiar ambos lados de una ventana al mismo tiempo, así que no sólo nos ayuda a ahorrar tiempo sino que evita que pongamos nuestra vida en riesgo, sobre todo si se trata de las ventanas de un departamento en un piso alto. ¿Cómo funciona? Cada extremo del aparato tiene imanes que se atraen, haciendo que al moverlo de un lado, el que está al contrario avance simultáneamente. Es tan simple, por eso cuando lo descubrí me pregunté cómo no se me ocurrió antes. Para usarlo solo necesitas poner agua y jabón en cada pieza.