Accesorios para sentirte como Carrie Bradshaw y otras recomendaciones de las chicas listas

And just like that… 'Sex and the City' está a punto de volver a nuestras vidas. Seguro ya viste las imágenes del regreso de la famosa serie de HBO, y aunque aún no se sabe mucho de la trama, es obvio que los looks de Carrie, Charlotte y Miranda van a obsesionarnos. Si aún no superas los hermosos Manolo Blahnik con los que se casó Carrie, pero te niegas a pagar tanto dinero por un par de zapatos, estos broches de presión que puedes poner en casi todos tus pares de zapatos, te ahorrarán más de 900 dólares mientras imitas su look.