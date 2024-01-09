Descubre 3 recetas que te harán amar las ensaladas ¡Son muy fáciles de preparar!
Cualquier momento es bueno para incluir en tu dieta diaria alimentos saludables, por ello aquí te presentamos estas tres irresistibles recetas para preparar irresistibles y nutritivas ensaladas. ¡Las amarás desde el primer bocado!
Las ensaladas no tienen por qué ser aburridas o insípidas. De hecho, pueden ser deliciosas, coloridas y llenas de nutrientes. Las verduras y las frutas frescas que componen la base de la mayoría de estas mezclas contienen vitaminas, minerales y antioxidantes, todos muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo.
Además, son ricas en fibra, que es importante para mantener la salud digestiva. También pueden ayudar a prevenir el aumento de peso y enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. Las ensaladas son bajas en calorías, pero altas en volumen, lo que te ayudarán a sentirte satisfecha sin preocuparte por su valor calórico.
Estas son nuestras 3 recetas favoritas que te harán amar las ensaladas
1. Ensalada de zanahoria, pepino y mango con aderezo de ajonjolí
Esta es una mezcla perfecta de dulzura, frescura y con textura crujiente. Ideal para un día de primavera o un refrescante acompañamiento de tu plato principal. Sigue el paso a paso en nuestro video a continuación:
Ingredientes:
- 1 zanahoria grande
- 1 pepino grande
- 1 mango pequeño maduro
- Jugo de 1/2 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre de arroz
- 2 cucharadas de ajonjolí
- Sal en escamas al gusto
- Pimienta recién molida al gusto
- Cilantro picado para decorar
Método de preparación:
1. Comenzaremos por el aderezo. Mezcla el ajonjolí, el aceite de oliva y el vinagre de arroz. Añade sal y pimienta al gusto. Emulsiona y reserva.
2. Con un pelador saca tiras largas de zanahoria y pepino. Corta el mango en láminas. Coloca todo en una ensaladera.
3. Añade el aderezo y decora con cilantro picado.
2. Ensalada de camarones con maíz y habas
Una opción más sustanciosa, esta ensalada es perfecta como plato principal y combina sabores y texturas para un resultado delicioso. Te compartimos el videotutorial a continuación. Más adelante podrás encontrar los ingredientes y cantidades necesarias.
Necesitarás:
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 450 gramos de camarones, limpios
- 1/2 cucharaditas de sal
Para las verduras:
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 chile jalapeño, picado (opcional)
- 2 cebollas cambray, rebanadas
- 1 pimiento rojo, picado
- 2 tazas de elote fresco
- 2 tazas de habas verdes, frescas y pequeñas
- 1 calabacita, cortada en cubitos
- Sal y pimienta
Para el aderezo:
- 2 cucharadas de vinagre de sidra
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 echalote, picado
- 1 diente de ajo, picado
- ¼ cucharadita de azúcar
- ¼ cucharadita de sal
- ¼ cucharadita de pimienta
Decoración:
- 2 cucharadas de estragón fresco (lo encuentras en la sección de sleeves de hierbas frescas)
- 10 hojas de albahaca, picadas
¿Tienes todo listo? Es hora de comenzar a preparar:
Comienza calentando un sartén a fuego medio alto. Una vez caliente, agrega los camarones y sazona con sal. Cocínalos por cuatro minutos. Apártalos del fuego o pásalos a un recipiente y resérvalos en el refrigerador.
Mezcla todos los ingredientes para el aderezo y emulsiónalos. Ayúdate de un tumbler o vaso con tapa para hacerlo.
En otro sartén pon un poco de aceite y agrega todas las verduras. Tápalo y cocínalo hasta que las verduras estén suaves y sazona con sal y pimienta. Deja enfriar y reserva. Cuando sea la hora de comer mezcla todo en una ensaladera grande: camarones, verduras y aderezo. ¡Sirve y decora a tu gusto!
3. Ensalada de quinoa y lentejas
Esta ensalada es ideal para quienes buscan opciones vegetarianas llenas de proteínas y sabor.
Ingredientes:
- 1 taza de quinoa cocida
- 1 taza de kale
- 1 taza de lentejas cocidas
- ½ taza de garbanzos cocidos
- ½ taza de pepino en cubitos
- ½ taza de zanahoria rallada
- 5 tomates Cherry partidos por la mitad
- ¼ de taza de cebolla morada
- 1 cucharada de semillas de girasol
- 50 gramos de queso feta
- ½ limón
Aderezo:
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 cucharada de miel de abeja
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Pimienta recién molida al gusto
Instrucciones:
En un tazón grande, combina la quinoa, los garbanzos y las lentejas cocidas. Después incorpora el kale, pepino, zanahoria, tomates Cherry y cebolla morada.
Mezcla muy bien todos los ingredientes. Decora con el queso feta y el limón.
Para el aderezo incorpora todos los ingredientes y revuelve hasta emulsionar. Agrega a la ensalada y estará lista para disfrutar.
Estas tres recetas de ensaladas fáciles y rápidas para el día a día demuestran que las ensaladas pueden ser mucho más que un simple acompañamiento. Con ingredientes frescos y un poco de creatividad, puedes transformar tu comida en algo especial. Pruébalas y descubre por ti misma por qué te harán amar las ensaladas.
