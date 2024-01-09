Descubre 3 recetas que te harán amar las ensaladas ¡Son muy fáciles de preparar!

Las ensaladas no tienen por qué ser aburridas o insípidas. De hecho, pueden ser deliciosas, coloridas y llenas de nutrientes. Las verduras y las frutas frescas que componen la base de la mayoría de estas mezclas contienen vitaminas, minerales y antioxidantes, todos muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo.

Además, son ricas en fibra, que es importante para mantener la salud digestiva. También pueden ayudar a prevenir el aumento de peso y enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. Las ensaladas son bajas en calorías, pero altas en volumen, lo que te ayudarán a sentirte satisfecha sin preocuparte por su valor calórico.

Imagen Shutterstock

Estas son nuestras 3 recetas favoritas que te harán amar las ensaladas

1. Ensalada de zanahoria, pepino y mango con aderezo de ajonjolí

Esta es una mezcla perfecta de dulzura, frescura y con textura crujiente. Ideal para un día de primavera o un refrescante acompañamiento de tu plato principal. Sigue el paso a paso en nuestro video a continuación:

Video Ensalada fría de zanahoria, pepino y mango con aderezo de ajonjolí



Ingredientes:





1 zanahoria grande

1 pepino grande

1 mango pequeño maduro

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre de arroz

2 cucharadas de ajonjolí

Sal en escamas al gusto

Pimienta recién molida al gusto

Cilantro picado para decorar

Método de preparación:

1. Comenzaremos por el aderezo. Mezcla el ajonjolí, el aceite de oliva y el vinagre de arroz. Añade sal y pimienta al gusto. Emulsiona y reserva.

2. Con un pelador saca tiras largas de zanahoria y pepino. Corta el mango en láminas. Coloca todo en una ensaladera.

3. Añade el aderezo y decora con cilantro picado.

2. Ensalada de camarones con maíz y habas



Una opción más sustanciosa, esta ensalada es perfecta como plato principal y combina sabores y texturas para un resultado delicioso. Te compartimos el videotutorial a continuación. Más adelante podrás encontrar los ingredientes y cantidades necesarias.

Video Ensalada de camarón, elote y haba con aderezo de mostaza



Necesitarás:

2 cucharadas de aceite de oliva

450 gramos de camarones, limpios

1/2 cucharaditas de sal

Para las verduras:

1 cucharada de aceite vegetal

1 chile jalapeño, picado (opcional)

2 cebollas cambray, rebanadas

1 pimiento rojo, picado

2 tazas de elote fresco

2 tazas de habas verdes, frescas y pequeñas

1 calabacita, cortada en cubitos

Sal y pimienta

Para el aderezo:

2 cucharadas de vinagre de sidra

4 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de mostaza

1 echalote, picado

1 diente de ajo, picado

¼ cucharadita de azúcar

¼ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta

Decoración:

2 cucharadas de estragón fresco (lo encuentras en la sección de sleeves de hierbas frescas)

10 hojas de albahaca, picadas

¿Tienes todo listo? Es hora de comenzar a preparar:

Comienza calentando un sartén a fuego medio alto. Una vez caliente, agrega los camarones y sazona con sal. Cocínalos por cuatro minutos. Apártalos del fuego o pásalos a un recipiente y resérvalos en el refrigerador.

Mezcla todos los ingredientes para el aderezo y emulsiónalos. Ayúdate de un tumbler o vaso con tapa para hacerlo.

En otro sartén pon un poco de aceite y agrega todas las verduras. Tápalo y cocínalo hasta que las verduras estén suaves y sazona con sal y pimienta. Deja enfriar y reserva. Cuando sea la hora de comer mezcla todo en una ensaladera grande: camarones, verduras y aderezo. ¡Sirve y decora a tu gusto!

3. Ensalada de quinoa y lentejas



Esta ensalada es ideal para quienes buscan opciones vegetarianas llenas de proteínas y sabor.

Video Así puedes preparar una deliciosa ensalada de quinoa con lentejas y vinagreta de mostaza

Ingredientes:





1 taza de quinoa cocida

1 taza de kale

1 taza de lentejas cocidas

½ taza de garbanzos cocidos

½ taza de pepino en cubitos

½ taza de zanahoria rallada

5 tomates Cherry partidos por la mitad

¼ de taza de cebolla morada

1 cucharada de semillas de girasol

50 gramos de queso feta

½ limón

Imagen Shutterstock



Aderezo:





Ralladura y jugo de 1 limón

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharadita de mostaza

Sal al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta recién molida al gusto

Instrucciones:

En un tazón grande, combina la quinoa, los garbanzos y las lentejas cocidas. Después incorpora el kale, pepino, zanahoria, tomates Cherry y cebolla morada.

Mezcla muy bien todos los ingredientes. Decora con el queso feta y el limón.

Para el aderezo incorpora todos los ingredientes y revuelve hasta emulsionar. Agrega a la ensalada y estará lista para disfrutar.

Imagen Thinkstock



Estas tres recetas de ensaladas fáciles y rápidas para el día a día demuestran que las ensaladas pueden ser mucho más que un simple acompañamiento. Con ingredientes frescos y un poco de creatividad, puedes transformar tu comida en algo especial. Pruébalas y descubre por ti misma por qué te harán amar las ensaladas.

