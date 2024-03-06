Cómo eliminar olores del microondas y dejarlo reluciente con ingredientes naturales

No hay nada más desagradable que poner tus alimentos o cocinar dentro de un electrodoméstico que está sucio o desprende malos olores. Al convertirse en una verdadera pesadilla, lo primero a lo que recurrimos es a productos de limpieza que no nos ayudan a limpiarlo bien ni a quitar todos esos aromas raros. Pero no te preocupes, hoy te contaremos cómo eliminar olores del microondas.

Los olores se adhieren al microondas cuando los alimentos se queman adentro. Para quitar ese fuerte aroma, las siguientes mezclas te serán de gran utilidad.

7 Mezclas naturales para eliminar olores del microondas

#1 Jugo de limón

Coloca en una taza de agua, ¼ de jugo de limón y ponla a calentar en el microondas. Espera hasta que llegue a su punto de ebullición y mantenla ahí durante 2 minutos más. Deja pasar unos minutos a que el agua repose y procede a limpiar las paredes del electrodoméstico con un paño para terminar la operación. Puedes hacerlo una vez a la semana para que se mantenga limpio.

#2 Bicarbonato de sodio

Coloca en una taza el agua, 1 cucharada de bicarbonato de sodio y ¼ de taza de zumo de limón. Calentar dentro del microondas por dos minutos. Luego dejar enfriar y utilizar como liquido limpiador con un paño, limpiando todas las paredes del aparato.

#3 Granos de café

Algo más simple pero igual de efectivo para eliminar los olores del microondas, es colocar unos cuantos granos de café o bien 1 cucharada de café en un recipiente dentro del microondas y dejarlo allí durante toda la noche. El café tiene la propiedad de absorber los aromas.

#4 Alcohol para eliminar olores del microondas

Cuando los alimentos se queman o el olor a pescado ha quedado impregnado en tu microondas, puedes quitarlo con un algodón con alcohol y frotando con éste todo el interior del microondas. Luego limpia con agua y jabón y deja que seque bien antes de utilizar.

#5 Aceite esencial de limón

Coloca aceite esencial de limón en un recipiente de cristal dentro del microondas a potencia normal durante dos minutos, hará que desaparezcan todos los malos olores.

#6 Naranja

Corta una naranja en cuartos y colócala dentro del microondas. ¡Pero cuidado! Que no se queme, ¡Ahora olerá a cítricos!

#7 Vinagre blanco

El vinagre blanco o de frutas es ideal para limpiar un microondas por dentro, utilízalo con un paño y ¡adiós olores!

Con estos consejos para limpiar el microondas, tus comidas sabrán mucho más ricas y tu electrodoméstico olerá bien por mucho más tiempo.