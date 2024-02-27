Trucos para lavar recipientes plásticos que siempre quisiste saber, ¡fácil y rápido!

Video Lava tus tuppers en menos de 30 segundos con este truco que los dejará relucientes

Seamos sinceras, nadie quiere limpiar los tuppers porque es una tarea bastante dura y, siendo honestas, hasta desagradable. Lamentablemente, no nos queda otra que limpiar recipientes plásticos de las loncheras de los niños y ese que nos llevamos para el almuerzo en el trabajo, pero, ¿lo hacemos del todo bien?

A mí siempre me quedaban mal lavados, con mal olor o con manchas, bueno, un desastre. Por eso, me puse a buscar y encontré estos trucos para lavar tuppers y limpiar recipientes de plástico que quiero compartir contigo porque, la verdad, me cambiaron la vida. ¿Te los perderás?

Trucos para eliminar la grasa de tuppers y recipientes de plástico

#1 Bicarbonato

¡Qué fastidio la grasa en el tupper! Tengo dos trucos para eliminar la grasa de los recipientes de plástico. La buena noticia es que son con cosas que ya tienes en casa. Si te preguntas cómo lavar los tupperware lo primero es hacer una pasta de bicarbonato de sodio con un poco de agua porque este ingrediente le saca el pegote al plástico mágicamente.

Con un trapo suave, restrega esta pasta en el plástico de tus tuppers y, luego, solo los enjuagas con agua tibia para que queden como nuevos. ¡Es increíble!



#2 Utiliza detergente

El segundo truco se realiza con el detergente de la cocina, sí, ese mismo que usas siempre. Ya sé que es uno de los métodos que ya utilizaste, pero hay algo que te faltaba saber para que el detergente actuara de mejor forma.

Lo que tienes que hacer es empapar bien el recipiente con agua y detergente. Como te mostramos en nuestro video al inicio de este artículo puedes poner esta mezcla líquida dentro del tupper, colocar una servilleta de papel y agitarlo. Si aún le quedan manchas, espera 15 minutos; luego, vuelves a lavar con detergente y lo dejas secar al sol.

¡Verás cómo desaparece la grasa, no lo podrás creer! Este truco de limpiar tupper con servilleta y detergente es infalible.

Truco infalible para quitar el mal olor al limpiar los recipientes

Otro de los problemas con los recipientes para limpiar de plástico es que, pongas lo que pongas allí, quedará con olor. Bueno, aquí tengo la solución para que tus tuppers ya no huelan a todo lo que has comido desde que los compraste.

Usaremos dos ingredientes: el limón y el vinagre. ¿Ya lo habías intentado? Bueno, inténtalo y verás que bien resulta. Primero, prueba con el limón que es un muy buen desinfectante natural. Yo corto un limón a la mitad y lo paso por todo el recipiente, pero también puedes exprimirlo y aplicar el jugo sobre el tupper.

Tienes que dejarlo actuar un poco, enjuagar y dejar secar. También puedes intentar con el vinagre: diluyes 2/3 taza de vinagre en 1/3 taza de agua, llenas el tupper con esta solución y la dejas reposar toda la noche. Y ya está, le has ganado la guerra al mal olor en los recipientes plásticos.



Trucos para quitar las manchas

¿Te has dado cuenta de cómo se ensucian estos recipientes? Les queda grasa, mal olor y también manchas. Por eso aquí van dos métodos para quitar las manchas de los tuppers y los ingredientes que al menos yo utilizo, son la lejía o cloro y la luz del sol.

2 métodos para quitar manchas de los tuppers sin fallar en el intento

#1 Lejía y agua caliente

El primer truco consiste en mezclar una cucharada de lejía en una taza de agua caliente y la colocas sobre el plástico por media hora; finalmente limpias el recipiente con agua y detergente y listo.

#2 Pónlo al sol

Solo tienes que dejar el recipiente al sol hasta que las manchas desaparezcan. Seguro ya tenías una idea de que si dejas algo por muchas horas al sol, esto pierde el color, ¿verdad? Bueno, con las manchas sucede lo mismo. Pero, si quieres que salgan ya las manchas porque no puedes esperar a que el sol las quite por ti, utiliza el primer truco.

#3 Aceite en aerosol

Tengo un consejo más, si quieres evitar las manchas en los recipientes de plástico, utiliza un poco del aerosol de aceite que usas para cocinar y así los alimentos no los mancharán. ¡Gran truco! ¿Verdad?

Ahora sí que no te puedes quejar, tienes todas las soluciones para limpiar los recipientes de plástico y dejarlos como nuevos. Para que sigas descubriendo formas de simplificar las cosas para no perder tanto tiempo limpiando y poder disfrutar más la vida, no te pierdas estos 7 atajos de limpieza que te harán la vida más fácil. ¡Son lo más!