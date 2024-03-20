5 reglas de oro para lavar la vajilla en tiempo récord: Con estos consejos la dejarás reluciente

Video Elimina las bacterias en tus esponjas para lavar tastes con este truco

Hay personas que detestan lavar los platos; claro, la mayoría de ellas no tienen lavavajillas. Les resulta una tarea tan tediosa que es normal que dejen el fregadero y de un día para el otro está repleto de platos, vasos y cubiertos para lavar. Si tú eres una de esas personas, ¡estás de suerte! Te vamos a revelar las reglas de oro para lavar la vajilla en tiempo récord.

5 reglas para lavar la vajilla rápidamente

PUBLICIDAD

#1 ¡A remojar de inmediato!

Nunca dejes nada sin agua. Ya sean platos, cubiertos, utensilios, ollas o algún otro tipo de traste que hayas utilizado para cocinar o comer, debes ponerlos a remojar con agua caliente inmediatamente después de haberlos utilizado. De éste modo evitarás manchas e incrustaciones que después te resultarán más difíciles de quitar.

#2 Rociar limón

Que el limón tiene propiedades desengrasantes no es ninguna novedad, ¿por qué no usarlo directamente y al natural? Rocía jugo de limón sobre las ollas y vajilla que tienen restos de alimentos pegados. Deja actuar durante media hora y luego lava como de costumbre. El limón te facilitará la limpieza.

Yo que tú comenzaría a guardar algunos limones en la cocina para usarlos solamente al lavar la vajilla.

Imagen Thinkstock

#3 Utiliza agua caliente

Una de las reglas de oro para lavar la vajilla o loza en tiempo récord es lavar la vajilla con agua caliente. Si pretendes lavarla con agua fría necesitarás de varios minutos para lograr que queden limpios. Este es uno de los errores más comunes al fregar los trastes y que hace que veas esta tarea con desagrado.

La forma más fácil es utilizar agua caliente y siempre que lo hagas utiliza guantes de plástico para proteger tus manos y evitar quemaduras.

Video Lava tus tuppers en menos de 30 segundos con este truco que los dejará relucientes

#4 Lava la vajilla con una buena esponja

Tal vez esas esponjas que compras a un precio súper económico son una de las razones por las que te tardas al lavar los platos. Y si a esto le sumas el hecho de que no te gusta fregar los trastes y quieres terminar lo más pronto posible, es obvio que nada quedarán muy limpio.

PUBLICIDAD

Usa esponjas que realmente funcionen, las que tienen un lado áspero y otro suave son efectivas. Si tienes sartenes u ollas con teflón en la cocina, usa esponjas anti-rayas para no dañar el material.

#5 Utiliza detergente y vinagre

Si bien no me disgusta lavar mi vajilla, me gusta hacerlo rápido. Lo que hago es llenar el fregadero con agua caliente, jabón para trasates y un poco de vinagre ( ayuda a desengrasar). Luego, coloco toda la vajilla y los utensilios sucios dentro y los dejo allí el tiempo que estoy disfrutando de la sobremesa para que la suciedad se vaya desprendiendo.

También le coloco agua caliente en las ollas y sartenes que haya utilizado y también les añado vinagre y detergente.

Luego de 10 minutos procedo a quitar la tapa del fregadero y una vez que el agua sucia se fue, comienzo a lavar todo con agua caliente. ¡Es tan fácil y rápido que apenas tengo que fregar!

¿Crees que podrás poner en práctica estos consejos? ¡Vamos! No son tan complicados de seguir. Y para que sea más divertido, abre tu playlist favorito para meterle ritmo a esta tarea del hogar. Cuando te des cuenta el fregadero estará vacío, sin vajilla para lavar.