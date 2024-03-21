10 trucos y secretos de belleza virales: transforma tu rutina de maquillaje y luce radiante

Video 11 hacks de belleza virales para tu rutina de maquillaje: Guía definitiva

El maquillaje nos ayuda a resaltar nuestra belleza natural y expresar nuestra creatividad. Pero, es cierto que, a veces, resulta abrumador encontrar los mejores secretos y técnicas para lograr un look impecable en poco tiempo. ¡No te preocupes! Te damos una lista con los 10 mejores trucos de belleza que transformarán por completo tu rutina de maquillaje.

10 trucos de maquillaje que nadie te contó

PUBLICIDAD

#1 Hack para hacerte pecas

¿Quieres ser pecosa sin pasar horas aplicando maquillaje? Prueba este truco: rocía un poco de aerosol para tapar canas sobre tu piel y luego presiona suavemente con la punta de tus dedos. ¡Verás cómo aparecen pecas naturales y hermosas al instante!

# 2 Eliminar el frizz de tu melena rápidamente

¿El frizz arruina tu peinado perfecto? Aplica una pequeña cantidad de gel de cejas suavemente sobre tu cabello para domar esos cabellitos sueltos y lograr un acabado impecable.

#3 ¡Tu perfume durará más con vaselina!

Para prolongar la duración de tu fragancia favorita en tu piel, aplica una pequeña cantidad de vaselina en los puntos donde normalmente usas tu perfume. Esto ayudará a retener el aroma por más tiempo, ¡sin importar cuánto dure tu día!

Video Súper truco: usar vaselina para que tu perfume dure más tiempo

#4 Olvídate de los huecos en el cabello

Si tienes pequeños hoyos o calvas en tu melena, rocía un aerosol para tapar canas en el área afectada y cepilla suavemente para cubrir los espacios vacíos de manera natural.

#5 ¿Ponerte la base con cuchara funciona?

Aunque este truco está rompiendo las redes sociales, lo cierto es que no es una técnica rápida. Lo mejor es poner una pequeña cantidad de tu base en el dorso de tu mano y utilizar una brocha para aplicarla directamente en tu rostro. ¡Ahorrarás tiempo y producto!

#6 Haz tu propio blush líquido

Si quieres un rubor natural y duradero, mezcla un poco de corrector con sombra de ojos en crema de tu color preferido. Aplica esta mezcla en tus mejillas y difumina suavemente para un efecto de blush perfecto.

PUBLICIDAD

#7 Contorno de nariz

Utiliza un contorno en barra un tono más oscuro que tu piel a lo largo de los lados de tu nariz y un tono más claro en el puente. Difumina cuidadosamente para un contorno natural y elegante.

Video Cómo elegir el tono de contorno perfecto para maquillarte como profesional

#8 Evita que tus lentes marquen tu maquillaje

Aplica una ligera capa de polvo traslúcido en la zona donde tus lentes tocan tu rostro para evitar que el maquillaje se transfiera.

#9 Dile adiós a las manchas de maquillaje en tu ropa

Antes de vestirte, rocía un poco de aerosol para el cabello en la ropa donde planeas aplicar maquillaje. Esto creará una barrera protectora que evitará que el maquillaje manche la tela.

#10 Manos suaves

¿Tus manos están secas y agrietadas? Aplica una capa de vaselina en tus m anos antes de dormir y luego cubre con una capa de crema hidratante. Por la mañana, tus manos estarán suaves y rejuvenecidas.

Recuerda que la clave está en experimentar y encontrar lo que mejor funcione para ti. ¡Diviértete y siéntete hermosa!