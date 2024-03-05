La gran pregunta que la Corte Suprema no respondió y por qué puede ser un problema para Trump

Video La Corte Suprema da luces de que no sacará a Trump de la boleta electoral, ¿esto impulsará su campaña?

El expresidente Donald Trump obtuvo el lunes una clara victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó por unanimidad que los estados no tienen capacidad de excluir de la boleta electoral a un candidato a un cargo federal por la cláusula de la 14ª Enmienda que prohíbe a aquellos quienes “participaron en la insurrección” de ocupar un cargo electo.

Sin embargo, el tribunal superior evitó abordar la cuestión políticamente polémica de si Trump jugó un papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos que le habría impedido postularse para el cargo.

El tribunal tampoco profundizó en si los presidentes están específicamente exentos del lenguaje de insurrección de la 14ª Enmienda.

El hecho de que la Corte Suprema no abordara si Trump había participado en una insurrección llamó la atención de diversos expertos legales, ya que, si bien el fallo le resultó favorable, no logró lo que el expresidente había pedido: absolverlo de la insurrección y, debido a esto, podría indicar malas noticias en el futuro.

Qué dice el fallo y por qué Trump no puede asumir una victoria total

El fallo casi carece de referencias al 6 de enero o a la insurrección, y no aborda si se puede considerar como tal el rol de Trump alentando a quienes luego perpetraron el ataque al Capitolio.

En cambio, se centra en la cuestión técnica y procesal de quién decide una impugnación electoral en virtud de la Sección 3 de la Enmienda 14.

Los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que, cuando se trata de un cargo federal, eso no es competencia de los estados. Pero una mayoría más estrecha de cinco fue más allá y dictaminó que sólo lo puede hacer el Congreso algo con lo que expresaron desacuerdo las cuatro mujeres, la jueza Amy Coney Barrett, por un lado; y por otro las tres liberales, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Johnson, quienes se quejaron de que eso "cierra la puerta a otros medios potenciales de aplicación".

Actualmente, con un Senado estrechamente dividido y una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, eso significa que las posibilidades de que Trump sea declarado no elegible según la 14ª Enmienda son virtualmente inexistentes.

Varios expertos legales dijeron el lunes que no estaba tan claro, y que la única forma de saberlo podría ser que el Congreso lo intente.

Funcionarios federales no, pero estatales sí

El fallo del tribunal impide el uso de la Sección 3 contra funcionarios federales en ausencia de una acción del Congreso, pero deja abierta la capacidad de los estados de usar la disposición contra sus propios funcionarios estatales, señalando que hay un rico historial después de la Guerra Civil de ese tipo de acciones.

Video ¿La Corte Suprema está beneficiando a Donald Trump? El debate en Línea de Fuego

Eso ya comenzó de nuevo después del 6 de enero. La primera descalificación bajo la Sección 3 en más de un siglo se produjo en 2022, cuando un tribunal de Nuevo México destituyó a Couy Griffin, quien fue condenado por ingresar a los terrenos del Capitolio el 6 de enero mientras lideraba un grupo llamado Cowboys for Trump, de su zona rural.

El grupo que impulsó ese caso, Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad en Washington, presentó a continuación el caso de Colorado contra Trump. Dijeron que estaban ansiosos por continuar presentando casos de la Sección 3 contra participantes de nivel inferior del 6 de enero.

Trump sigue enfrentando desafíos legales

El lunes fue una victoria que Trump necesitaba para continuar su campaña, pero sus días en la corte están lejos de terminar. Pocos observadores esperaban que la Corte Suprema mantuviera a Trump fuera de las urnas. Pero se enfrenta a un camino legal mucho más peligroso por delante.

El primero de los juicios penales de Trump, por supuestamente falsificar registros comerciales para pagar el silencio a una actriz de cine para adultos durante la campaña presidencial de 2016, está programado para comenzar en Nueva York a finales de este mes.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla en su finca de Mar-a-Lago, el lunes 4 de marzo de 2024, en Palm Beach, Florida. La Corte Suprema restableció por unanimidad a Trump en las boletas primarias presidenciales de 2024, rechazando los intentos estatales de prohibirlo por el Disturbios en el Capitolio. Imagen Rebecca Blackwell/AP



El expresidente también enfrenta el fallo de un juez de Nueva York que lo obliga a pagar más de $460 millones en un caso civil por fraude cometido por sus empresas y el veredicto por el que le debe $83 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo demandó por agresión sexual.