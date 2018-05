Sin poder salir bajo fianza, Esteban Loaiza exige saber quién lo delató a las autoridades

Una vez los agentes detuvieron a Loaiza usaron un can para detectar narcóticos, que hizo una alerta, aunque no se encontraron drogas en la camioneta. La moción no aclaró si el can olfateó la Hummer, pero sí estableció que un detective cuestionó a Loaiza sobre la razón para estacionarse frente ese vehículo y que las respuestas ofrecidas por el exlanzador de las Grandes Ligas provocaron que los agentes lo detuvieran y procuraran una orden de registro y allanamiento de su casa, un documento cuya copia y detalles ahora exige la abogada.