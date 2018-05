Un papá que vende sus fotos, una madre yogui y dos medio hermanos envidiosos: la particular familia de Meghan Markle

Para seguir engrosando la lista de las particularidades que ha traído Meghan Markle a la familia real británica se suma una nueva: su padre, Thomas Markle, no está seguro de si la llevará del brazo en su boda con el príncipe Harry.

Además de la vergüenza, confesada por el mismo Thomas Markle, que ha llamado a las imágenes “estúpidas y exageradas”, el padre de Megan fue internado recientemente en el hospital por un infarto y aunque parece estar bien de salud le ha confesado al canal TMZ que ha pensado en no asistir para no avergonzar a la familia real. Aunque en informaciones más recientes aportadas por el canal, el padre dijo haber hablado con Meghan y que puede estar repensando su decisión de no viajar a Londres.