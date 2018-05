El padre de Meghan Markle ya fue operado del corazón y está fuera de peligro

Tras la angioplastía, que siguió a la revelación de que hace una semana había sufrido un 'ataque al corazón' - según dijeron varios medios, aunque nunca se especificó la gravedad de éste-, Markle declaró a este portal que los médicos le implantaron tres stents -cánulas biodegradables- para destapar sus arterias. "Me encuentro bien. Llevará mucho tiempo curarme ", dijo. "Tendré que quedarme en el hospital unos días más. No me permiten tener emociones fuertes".