El príncipe Harry está "preocupado" por la "histeria" mediática alrededor de Meghan Markle

Además, la pareja le ha pedido a sus amigos que no hablen con los medios. " Harry ha dejado de compatrir con su grupo de amigos y ha urgido a Meghan a hacer lo mismo", explica la revista. " Si hablas a la prensa, estás fuera ", compartió un allegado que aseguró haber visto una transformación en el acercamiento del príncipe a los medios. "A Harry no le solía importar mucho lo que se escribía, simplemente decía que era un montón de mier**a, pero es muy protector de Meghan ", añadió.

Un fotógrafo que prefirió no ser identificado dijo a Vanity Fair que "es evidente que no quieren a la prensa cerca". El último evento público de la pareja fue su visita a una competencia de polo donde Harry participó y golpeó la pelota en dirección a los miembros de la prensa. El hijo de la difunta Lady Diana se disculpó diciendo que solo quería que los fotógrafos lograran una buena instantánea, su mejor ángulo, pero eso no convenció a todos.