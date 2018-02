Pellizcos, palmadas en la espalda y muchos besos en la alfombra morada de Premios TVyNovelas

La alfombra morada de los premios TVyNovelas 2018 vio desfilar a famosos, aunque muchos se escabulleron entre la multitud para evitar los cuestionamientos de los medios de comunicación nacionales e internacionales que cubrieron el evento.

El color negro fue el preferido por varias de las celebridades como Mayte Perroni, Gabriel Soto, David Zepeda, Ariadne Díaz, Cinthya Urías, África Zavala, Zuria Vega e Inés Gómez Mont, quien lució su pancita de embarazada y a su paso por la alfombra fue asistida por una chica que le rociaba agua en la parte baja del vestido por la estática que producía debido a la fricción con la alfombra.



La camaradería entre los actores que desfilaron fue evidente, como cuando Zuria Vega posaba para el lente de los camarógrafos y llegó su amiga, Claudia Álvarez con su esposo Billy Rovzar y, como travesura, le pellizcó una pompa: "Hija de tu... ya te iba a pegar y a decir de cosas, ¡mensa!”, comentó la actriz entre risas.



Inés Gómez Mont desfiló por la alfombra morada de Premios TVyNovelas 2018 con un vestido largo en color negro con transparencias y pedrería, estilo con el que además lució su embarazo. La presentadora es una de las conductoras de la gala. Jacky Bracamontes, la otra presentadora de los premios, lució un vestido que combinó un estilo 'nude' y azul. El diseño es de Nicolás Felizola. La actriz y cantante Aleída Núñez llegó con un vestido en color plata, con escote pronunciado al frente y transparencias diseñado por Víctor & Jesse. La exintegrante de RBD, Maite Perroni, desfiló enfundada en un diseño largo en color negro y escote pronunciado al frente. La cantante y actriz Ninel Conde eligió para esta entrega de Premios TVyNovelas 2018 un vestido largo color turquesa. El diseño del vestuario que eligió 'El Bombón Asesino' estuvo a cargo de Willfredo Gerardo, con joyería de Charlie Lapson. La actriz y conductora Galilea Montijo lució un vestido en color blanco y con incrustaciones de pedrería creado por la diseñadora mexicana Luciana Balderrama. África Zavala optó un estilo neutro con un diseño largo negro y transparencias, mismo que combinó con accesorios plateados. Ariadne Díaz llegó, acompañada de su pareja Marcus Ornellas y el hijo de ambos, Diego, quien participó en 'La doble vida de Estela Carrillo'. La actriz Irina Baeva eligió un vestido en color blanco con escote en 'V' e incrustaciones de pedrería, diseñado por Laura Arrieta. Luz Elena González lució un vestido largo en color negro y rojo con transparencias, diseñado por Katia Fontini. Sara Corrales prefirió un estilo en color neutro y vistió un diseño negro, con transparencias e incrustaciones de pedrería. Alejandra Barros pasó por la alfombra morada de los Premios TVyNovelas con un diseño elaborado por Macario Jiménez. El actor Héctor Bonilla eligió un estilo conservador al portar un conjunto de pantalón, saco, camisa y corbata en color negro. Sebastián Rulli llegó acompañado de su novia Angelique Boyer, quien lució un vestido en color rojo y blanco con transparencias; mientras que Rulli optó por un diseño casual en tono negro. Claudia Álvarez llegó acompañada de su esposo, el productor Billy Rovzar. A su llegada la actriz lució un vestido largo confeccionado por Michael Costello. Alex Perea, nominado en la categoría a Mejor Actor Juvenil, llegó a esta gala con un conjunto en color rojo que combinó con una corbata negra y camisa blanca. Gabriel Soto desfiló por la alfombra morada de la entrega de Premios TVyNovelas 2018 con un conjunto casual en el que eligió colores neutros como blanco, azul y negro. Este conjunto estuvo a cargo del diseñador Enrico Bompani. A través de sus redes sociales Gabriel Soto compartió esta instantánea con sus seguidores, a quienes recordó está nominado con David Zepeda y Sebastián Rulli en la categoría Mejor Actor Protagónico. Odalys Ramírez y Cynthia Urias estuvieron a cargo de recibir a los actores a su llegada a la alfombra morada de los Premios TVyNovelas 2018. Para esta entrega las conductoras eligieron vestidos largos en color negro. Odalys Ramírez también estuvo acompañada por el periodista Jorge Ugalde para la transmisión de la alfombra morada del evento. Natalia Téllez vistió un diseño en tono 'nude' y negro con transparencias, elaborado por Alexia Ulibarri. El actor Julián Gil posó con un traje casual de tres colores: negro, azul y verde. Wendy Braga arrasó a su paso por la alfombra morada de la entrega número 36 de los Premios TVyNovelas 2018 con un diseño de Gener Pereira confeccionado en color zafiro y transparencias. Alejandro Tomassi, nominado en la categoría a Mejor Primer Actor, asistió con un atuendo en tonos neutros conformado por negro, blanco y 'pewter'.



Otro que llegó muy desenfadado fue Salvador Zerboni, quien se encontró a Daniel Arenas y no dudó en darle una palmada en la espalda, lo cual pareció no causarle mucha gracia al colombiano, por lo que minutos después Zerboni le ofreció una disculpa.

La aglomeración en la alfombra permitió que algunos famosos se escabulleron de la prensa, como fue el caso de Galilea Montijo, quien llegó acompañada de su compañera del programa Hoy, Maca y no dio entrevistas, sólo lució su vestido blanco.

Los besos estuvieron a la orden del día, como en el caso de Eduardo Santamarina, quien no se cansó de elogiar a su esposa Mayrín Villanueva, a la que abrazó y besó durante su paso por la alfombra.



Otra pareja de enamorados que se besaba a cada paso fue la de Claudia Álvarez y Billy Rovzar; un poco más discretos pero no menos cariñosos fueron Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes se dijeron agradecidos por los premios: “Son padrísimos este tipo de eventos porque vemos a compañeros que en ocasiones, por estar grabando, no tienes la oportunidad de saludarlos; no importa ganar o perder, sino convivir", dijo el actor argentino.

No solo los besos de pareja fueron los que se hicieron presentes en la alfombra: el único niño que desfiló fue Diego Ornellas en los brazos de su madre Ariadne Díaz, a quien besó y babeó hasta el cansancio: “Vivimos muy cerca de aquí y quisimos traerlo hasta donde aguante para que sepa también lo que es, de hecho él escogió su atuendo y preferimos el azul”. El pequeño Diego no quiso hablar ante los micrófonos, solo peleaba con su padre Marcus Ornellas por los carritos.



Hubo varios famosos que llegaron directamente a la entrega de premios sin pasar por la alfombra, como Elizabeth Álvarez, Danilo Carrera, Lucero y Julián Gil: “En mi caso no es que no haya querido pasar, simplemente se me hizo un poco tarde y por eso ya no pude”, dijo a Univision Entretenimiento el actor, quien participa en ‘Caer en tentación’.

