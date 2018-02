Sebastián Rulli sí festejará a su novia Angelique Boyer en San Valentín (aunque ella no quiera)

Sebastián Rulli confiesa ser un ferviente consumidor del Día de San Valentín: “No soy el más detallista, pero me gusta que la persona con la que estoy se sienta cortejada y satisfecha con mi forma de ser”, y a pesar de que su novia Angelique Boyer le pidió no caer en la mercadotecnia, el actor hizo caso omiso de esta advertencia: “Lo siento, no lo puedo evitar”.

El actor argentino, de 42 años de edad, confesó cuáles son los detalles que tiene para su novia, la también actriz Angelique: "Lo más bonito es expresar lo que uno tiene a través de una carta, no soy el mejor escritor pero trato de explayarme lo mejor que puedo. Además de que me gusta el brindis con champagne”.



Rulli confesó que su trabajo en las novelas lo han enseñado a ser más detallista: “Intento ser atento al 100%, no sé si cumplo todas las expectativas, pero uno también aprende en las novelas, hay muchos trucos”.

Angelique tiene una tarea difícil, ya que Sebastián pide la misma atención que da y no solo para el Día de los Enamorados: “A mí me gusta que me apapachen todos los días, que me hagan un cariñito... que me regañen si hace falta”.

Con más de tres años de relación, Sebastián y Angelique no tienen planes de boda: "Para mí no es importante (el matrimonio), el tener planes con la persona y ver a futuro es la base de una relación sólida, y mientras tenga eso no necesito firmar un papel".



Sebastián siempre se mantuvo bromista y calmado ante los cuestionamientos de la prensa sobre su vida privada, a diferencia de su novia Angelique, quien hace unas semanas se molestó durante un Facebooklive.

Rulli aseguró que Angelique no sueña con vestirse de blanco ni llegar al altar: “Angie ya se ha vestido de novia muchas veces, y conmigo también, así que la foto ya la tenemos".

