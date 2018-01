Salvador Zerboni desmiente que se haya robado una crema, como asegura una revista

Salvador Zerboni una vez más enfrenta las acusaciones donde una revista de espectáculos lo señala como ladrón, al mostrar un video donde se ve al actor saliendo de una farmacia con una crema, que supuestamente no pagó.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, Salvador dijo en entrevista vía telefónica que se trata de una mentira: “Voy a la farmacia a aclarar esto, tengo mi baucher a la mano y la tarjeta que ocupé, yo no me robé nada, desmiento totalmente la nota, no entiendo porque hacen esto”.





Para Salvador esta acusación no tiene fundamento, ya que asegura no es la primera vez que TVNotas lo acusa de robar un artículo: “No entiendo porque lo hacen, a lo mejor les funcionó mucho para que vendan, lo que es un hecho, como la primera vez que me pusieron de ladrón, estoy dando la cara y mostrando con hechos que las cosas no son como ahí dicen. El que nada debe, nada teme y no tengo ningún problema”.

Zerboni confiesa que estas difamaciones no le perjudican: “Lo tomo de quien viene, ni modo de que vaya romperle la madre a todos en la oficina de esa revista, me decepciona más la situación más que enojarme porque no entiendo el porqué lo hacen, pero cada quien ”.



Salvador Zerboni reconoció que a veces se le pasa la mano en lo peleón que es Univision 0 Compartir

En 2013 la revista mexicana publicó que el actor de novelas como "Libre para amarte" y "A que no me dejas" supuestamente robó unos lentes de marca así como ropa interior dentro de una tienda de un aeropuerto y Zerboni declaró, en ese momento, que todo era un malentendido.

También te puede interesar: