Karla Panini rompe el silencio y revela cómo es su relación con las hijas de Karla Luna

Respecto a las polémicas que se han generado respecto a presuntas publicaciones hechas por Karla Panini en diferentes redes sociales, la 'lavandera güera' señaló que estas son falsas, pues ella no tiene actualmente ninguna cuenta: “La gente se confunde porque yo no tengo ninguna red social, no crean nada, son puras cuentas falsas. Todo lo que vean allí escrito o publicado, no soy yo”.