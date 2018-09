Lágrimas, fiesta y resignación: así fue el primer aniversario luctuoso de Karla Luna

Karla Flores y Lorena García, las mejores amigas de Karla Luna, amenizaron el evento con su conducción junto a la ‘Wanders Lover’ que intentó hacer una rutina de chistes, pero rompió en llanto y no pudo reponerse: “Ella era mi amiga, no pude escuchar la música de su rutina cómica, eso me rompió, me trajo recuerdos y me volvió una zoombie”, mencionó a Univision Entretenimiento luego de sollozar tras bambalinas y retocar su maquillaje.