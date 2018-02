Julián Gil está en busca del amor (y aclaró quiénes no le interesan)

El actor y empresario argentino Julián Gil asegura que no sostiene ningún romance con sus compañeras de la novela ‘Por amar sin ley’, Ana Brenda Contreras ni Geraldine Bazán, a pesar de la ola de rumores que enfrenta cada día a través de sus redes sociales:



“No existe nada con Geraldine, es una gran compañera y amiga, son puras especulaciones y con Ana Brenda somos muy buenos amigos, no hay manera”.



Ante los cuestionamientos sobre su vida amorosa, el actor respondió: “ Sí me gustaría enamorarme, pero todo a su tiempo”, dijo en una charla con la prensa este jueves en la noche, durante la presentación de la telenovela 'Por amar sin ley', que protagoniza junto a Geraldine Bazán, Ana Brenda y David Zepeda.



Julián Gil afirmó que le gustaría involucrarse con una mujer que lo ame, que lo respete y que sea divertida. No le importaría si esta nueva conquista se tratara de una abogada o de una mujer famosa.

Sobre el caso de la manutención, demandas y visitas programadas con su hijo Matías Gregorio Gil de Sousa, afirmó que ya no hablará más del tema: “No voy a hablar nada de mi caso ( con Marjorie), es una noche especial que no quiero que nada lo empañe. Mientras no lo tenga que tocar, no lo haré por razones obvias. En todo caso, hablaría si me siento atacado”.



El actor, quien participa como villano en la novela ‘Por amar sin ley’ está más que feliz, ya que el trabajo le ha ayudado a sobrellevar todos sus problemas personales: “ Estoy contento, feliz de tener una noche de celebración, es un sueño hecho realidad”.