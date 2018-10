Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , no te ates a una sola compañía o empresa si trabajas por cuenta propia sino canaliza ahora tu energía en múltiples intereses afines. Debido a ciertas coincidencias astrales este miércoles es un día especial para ti porque pueden sucederte cosas impresionantes. El azar está muy bien auspiciado astrológicamente y hay posibilidades de dinero en juegos lícitos, estás atrayendo dinero y fortuna a tu vida como si fueras un imán de gran potencia.

Si eres un signo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio , con el efluvio de la Luna en tránsito por un signo fuego tu vida interior se está enriqueciendo y tu intuición se refina. Tendrás sueños reveladores y premoniciones. Tu realidad amorosa se está matizando con sentimientos profundos de lealtad y familia. Estás en un tono estabilizador que te conviene para dar un salto cualitativo. Aunque te parezca que tu vida sentimental está en quiebra no te dejes desalentar por ningún contratiempo ni frase negativa y lánzate nuevamente a la conquista del amor.

En el caso del elemento aire, como son los signos Géminis, Libra y Acuario, tiendes a estar muy sugestionable. Quizás hayas tenido un sueño desalentador relacionado con tu trabajo y estés muy impresionado. No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos, debemos interpretar sus símbolos y afortunadamente hoy no se ve nada malo para ti en este miércoles. Como siempre estás manejando muy bien tu economía y administrando acertadamente tus negocios, pero ahora deberás ser un poco más osado y poner en circulación un dinero guardado que no está cumpliendo función alguna. Siempre podemos empezar y hoy día es tu día para intentarlo.