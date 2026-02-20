Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Acuario, medita y escribe tus intenciones

Acuario: Impulso a la creatividad y nuevos comienzos

BLOQUE_SIGNO Durante esta jornada, Acuario se verá especialmente impulsado por la energía de la luna nueva en Aries, lo que representa una oportunidad única para iniciar proyectos y explorar nuevas ideas. La influencia de Saturno y Neptuno potenciará tu creatividad, llevándote a tomar decisiones audaces en áreas que habías postergado, como compras o viajes. Es un momento propicio para reencuentros sentimentales y para dar pasos concretos hacia tus sueños. Se recomienda aprovechar esta energía para meditar y reflexionar sobre tus metas, escribiendo tus intenciones. Esto te ayudará a enfocarte y a manifestar lo que deseas: - Nuevos proyectos creativos - Firmas y contratos - Acuerdos y negociaciones - Viajes y aventuras - Reencuentros amorosos El clima del día invita a Acuario a actuar con determinación y a no dejar pasar las oportunidades que se presenten, ya que el universo está alineado para apoyarte en tus iniciativas.