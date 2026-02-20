Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Sagitario, escribe tus metas hoy
Hoy, la luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos y reencuentros amorosos. Sagitario experimenta cambios y oportunidades en contratos y viajes.
Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Sagitario , aprovecha la energía de esta fase lunar para dedicar unos minutos a escribir tus metas y deseos en un papel; visualiza lo que realmente quieres lograr y establece un pequeño plan de acción que te acerque a esos objetivos.
Sagitario: Nuevos comienzos y oportunidades económicas
Hoy, la energía de la luna nueva en Aries impulsa a Sagitario a explorar nuevas posibilidades y a no dejar nada en el tintero. Este es un momento propicio para iniciar proyectos, firmar contratos y establecer acuerdos que beneficiarán tu situación económica. A lo largo del día, podrías encontrarte ante decisiones importantes relacionadas con mudanzas o remodelaciones, lo que te permitirá dar un giro significativo a tu entorno. Es recomendable que aproveches esta energía para visualizar tus metas y establecer un plan de acción que te acerque a tus deseos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:
- Viajes
- Cambios de casa
- Remodelaciones
- Firmas de contratos
- Acuerdos económicos
- Reencuentros sentimentales
El clima general del día sugiere que es un momento ideal para dar pasos firmes hacia el futuro, aprovechando las oportunidades que se presentan y manteniendo una actitud abierta a los cambios que se avecinan. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.