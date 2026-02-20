Sagitario Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Sagitario, escribe tus metas hoy Hoy, la luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos y reencuentros amorosos. Sagitario experimenta cambios y oportunidades en contratos y viajes.

Video Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Sagitario , aprovecha la energía de esta fase lunar para dedicar unos minutos a escribir tus metas y deseos en un papel; visualiza lo que realmente quieres lograr y establece un pequeño plan de acción que te acerque a esos objetivos.

PUBLICIDAD

Sagitario: Nuevos comienzos y oportunidades económicas

Hoy, la energía de la luna nueva en Aries impulsa a Sagitario a explorar nuevas posibilidades y a no dejar nada en el tintero. Este es un momento propicio para iniciar proyectos, firmar contratos y establecer acuerdos que beneficiarán tu situación económica. A lo largo del día, podrías encontrarte ante decisiones importantes relacionadas con mudanzas o remodelaciones, lo que te permitirá dar un giro significativo a tu entorno. Es recomendable que aproveches esta energía para visualizar tus metas y establecer un plan de acción que te acerque a tus deseos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Viajes

Cambios de casa

Remodelaciones

Firmas de contratos

Acuerdos económicos

Reencuentros sentimentales

El clima general del día sugiere que es un momento ideal para dar pasos firmes hacia el futuro, aprovechando las oportunidades que se presentan y manteniendo una actitud abierta a los cambios que se avecinan. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.