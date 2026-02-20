Sagitario

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Sagitario, escribe tus metas hoy

Hoy, la luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos y reencuentros amorosos. Sagitario experimenta cambios y oportunidades en contratos y viajes.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google
Video Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Sagitario , aprovecha la energía de esta fase lunar para dedicar unos minutos a escribir tus metas y deseos en un papel; visualiza lo que realmente quieres lograr y establece un pequeño plan de acción que te acerque a esos objetivos.

PUBLICIDAD

Más sobre Sagitario

Horóscopos Aries 20 de Febrero 2026
1:04

Horóscopos Aries 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Leo 20 de Febrero 2026
1:14

Horóscopos Leo 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Tauro 20 de Febrero 2026
1:10

Horóscopos Tauro 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Géminis 20 de Febrero 2026
1:09

Horóscopos Géminis 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Capricornio 20 de Febrero 2026
1:02

Horóscopos Capricornio 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026
1:01

Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Acuario 20 de Febrero 2026
1:10

Horóscopos Acuario 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Piscis 20 de Febrero 2026
1:06

Horóscopos Piscis 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Cáncer 20 de Febrero 2026
1:13

Horóscopos Cáncer 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Virgo 20 de Febrero 2026
1:16

Horóscopos Virgo 20 de Febrero 2026

Horóscopos

Sagitario: Nuevos comienzos y oportunidades económicas

Hoy, la energía de la luna nueva en Aries impulsa a Sagitario a explorar nuevas posibilidades y a no dejar nada en el tintero. Este es un momento propicio para iniciar proyectos, firmar contratos y establecer acuerdos que beneficiarán tu situación económica. A lo largo del día, podrías encontrarte ante decisiones importantes relacionadas con mudanzas o remodelaciones, lo que te permitirá dar un giro significativo a tu entorno. Es recomendable que aproveches esta energía para visualizar tus metas y establecer un plan de acción que te acerque a tus deseos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Viajes
  • Cambios de casa
  • Remodelaciones
  • Firmas de contratos
  • Acuerdos económicos
  • Reencuentros sentimentales

El clima general del día sugiere que es un momento ideal para dar pasos firmes hacia el futuro, aprovechando las oportunidades que se presentan y manteniendo una actitud abierta a los cambios que se avecinan. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
SagitarioHoróscoposPredicciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX