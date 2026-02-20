Capricornio Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Capricornio, escribe tus metas hoy Luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos y acuerdos. Capricornio, es tu momento de avanzar y lograr tratos favorables en lo personal y profesional.

Video Horóscopos Capricornio 20 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Aries marca un momento propicio para iniciar nuevos proyectos y reencuentros amorosos. Capricornio se verá especialmente favorecido en áreas de comunicación, acuerdos y finanzas, con Júpiter brindando oportunidades de éxito y abundancia. Es un tiempo ideal para avanzar y expresar tus deseos más profundos.

Capricornio: Avanza hacia el éxito y la abundancia

Hoy, Capricornio, la energía de la luna nueva en Aries te invita a aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan. Este es un momento propicio para iniciar nuevos proyectos y establecer acuerdos que beneficien tu vida personal y profesional. Las decisiones que tomes hoy pueden llevarte a un camino de éxito y abundancia, gracias a la influencia de Júpiter. Es un día ideal para comunicar tus ideas y llegar a tratos favorables. Mantén una actitud abierta y proactiva para que puedas cosechar los frutos de tus esfuerzos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Inicios de proyectos

Firmas de contratos

Acuerdos económicos

Reencuentros sentimentales

Intercambios favorables

El clima general del día sugiere que es un momento de renovación y crecimiento. Aprovecha esta energía para dar pasos firmes hacia tus metas y no dudes en buscar el apoyo de quienes te rodean. La abundancia está a tu alcance si te atreves a actuar. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.