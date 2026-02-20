Leo

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Leo, escribe tus intenciones claras

Luna nueva en Aries impulsa inicios y reencuentros amorosos. Leo, disfruta de un día alegre y fluido en lo profesional y económico.

Univision con IA
Video Horóscopos Leo 20 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Leo , reflexiona sobre tus metas y deseos personales y dedica un tiempo a escribir tus intenciones claras para el futuro que anhelas.

Leo: Aprovecha la energía de la luna nueva para nuevos comienzos

Hoy, la luna nueva en Aries trae una energía renovadora para los Leo, impulsándolos a iniciar proyectos y a no dejar nada en el tintero. Este es un día propicio para firmar contratos y establecer acuerdos que pueden abrir nuevas puertas en el ámbito profesional. A lo largo del día, es probable que enfrenten una agenda llena de actividades y responsabilidades, por lo que es esencial mantener la calma y no dejarse llevar por la presión. Para aprovechar al máximo esta jornada, se recomienda adoptar una actitud relajada y permitir que las cosas fluyan naturalmente. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Inicios profesionales
  • Firmas de contratos
  • Reencuentros sentimentales
  • Mejoras económicas
  • Negociaciones exitosas

El clima general del día invita a los Leo a disfrutar de la alegría y el dinamismo que trae consigo la luna nueva, recordando que cada nuevo comienzo es una oportunidad para crecer y avanzar hacia sus metas. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

