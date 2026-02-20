Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Escorpión, reflexiona y visualiza tus metas
Luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos y reencuentros amorosos. Escorpiones, aprovechen el amor y cambios económicos positivos.
Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
La luna nueva en Aries marca un momento propicio para iniciar nuevos proyectos y reencuentros amorosos. Este periodo favorece especialmente a los escorpiones, quienes recibirán el apoyo de Venus en el amor y en sus finanzas, permitiéndoles realizar un balance que impulse su economía y les ayude a concretar deseos pendientes.
Escorpio: Aprovecha la energía de la luna nueva para iniciar cambios positivos
BLOQUE_SIGNO La luna nueva en Aries trae una energía renovadora para Escorpio, impulsando a este signo a tomar decisiones audaces y a no dejar pasar oportunidades. Este es un momento propicio para revisar tus finanzas y hacer un balance de ingresos y egresos, lo que te permitirá identificar áreas de mejora y potenciales inversiones. Las relaciones amorosas también se ven favorecidas, con la posibilidad de reencuentros significativos. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable que te enfoques en tus metas económicas y personales, visualizando cómo puedes dar pasos concretos hacia ellas. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: - Inicios de proyectos - Reencuentros sentimentales - Firmas y contratos - Cambios económicos - Reflexión personal CIERRE La energía del día invita a Escorpio a actuar con determinación y a abrirse a nuevas posibilidades. Es un momento ideal para establecer conexiones significativas y dar pasos hacia la realización de tus sueños.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.