Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Virgo, visualiza tu objetivo diario

Virgo: Aprovecha la energía de la luna nueva para avanzar en tus proyectos

Durante esta jornada, la luna nueva en Aries te invita a tomar la iniciativa y a no quedarte con las ganas de hacer lo que deseas. La energía de Neptuno y Saturno te anima a ser proactivo en tus decisiones, especialmente en el ámbito laboral. Es un momento propicio para que tus ideas sean escuchadas y para que muestres tus capacidades. En este día, podrías encontrarte en situaciones donde se te presenten oportunidades de firmar contratos o iniciar nuevos proyectos. Para aprovechar al máximo esta energía, es recomendable que te muestres seguro y dispuesto a avanzar. Establece un pequeño objetivo que resuene con tus deseos más profundos y dedica unos minutos a visualizarlo: - Nuevos comienzos - Firmas de contratos - Acuerdos laborales - Reencuentros sentimentales - Proyectos creativos El clima general del día sugiere que es un momento ideal para avanzar y lograr lo que te propones, así que mantente enfocado y abierto a las oportunidades que se presenten.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.