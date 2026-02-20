Virgo

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 20 de febrero de 2026: Virgo, visualiza tu objetivo diario

Es tiempo de avanzar y mostrar al mundo tus capacidades; no te quedes con las ganas y aprovecha las oportunidades que se presentan en tu camino.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google
Video Horóscopos Virgo 20 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Más sobre Virgo

Horóscopos Aries 20 de Febrero 2026
1:04

Horóscopos Aries 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Leo 20 de Febrero 2026
1:14

Horóscopos Leo 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Tauro 20 de Febrero 2026
1:10

Horóscopos Tauro 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Géminis 20 de Febrero 2026
1:09

Horóscopos Géminis 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Capricornio 20 de Febrero 2026
1:02

Horóscopos Capricornio 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026
1:01

Horóscopos Sagitario 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Acuario 20 de Febrero 2026
1:10

Horóscopos Acuario 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Piscis 20 de Febrero 2026
1:06

Horóscopos Piscis 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Cáncer 20 de Febrero 2026
1:13

Horóscopos Cáncer 20 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Virgo 20 de Febrero 2026
1:16

Horóscopos Virgo 20 de Febrero 2026

Horóscopos

La luna nueva en Aries marca un momento propicio para iniciar nuevos proyectos y reencuentros amorosos. Este periodo favorece las firmas, contratos y negociaciones, impulsando a los signos a actuar con determinación. En el ámbito laboral, se prevé una jornada de reconocimiento y fluidez, donde las capacidades serán valoradas.

PUBLICIDAD

Virgo: Aprovecha la energía de la luna nueva para avanzar en tus proyectos

Durante esta jornada, la luna nueva en Aries te invita a tomar la iniciativa y a no quedarte con las ganas de hacer lo que deseas. La energía de Neptuno y Saturno te anima a ser proactivo en tus decisiones, especialmente en el ámbito laboral. Es un momento propicio para que tus ideas sean escuchadas y para que muestres tus capacidades. En este día, podrías encontrarte en situaciones donde se te presenten oportunidades de firmar contratos o iniciar nuevos proyectos. Para aprovechar al máximo esta energía, es recomendable que te muestres seguro y dispuesto a avanzar. Establece un pequeño objetivo que resuene con tus deseos más profundos y dedica unos minutos a visualizarlo: - Nuevos comienzos - Firmas de contratos - Acuerdos laborales - Reencuentros sentimentales - Proyectos creativos El clima general del día sugiere que es un momento ideal para avanzar y lograr lo que te propones, así que mantente enfocado y abierto a las oportunidades que se presenten.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
VirgoHoróscoposPredicciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX