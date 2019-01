Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , este período debe ser de observación minuciosa y mucha reflexión antes de actuar, y así no habrá nada que lamentar. Estos serán días muy significativos para ti si estás esperando una noticia asociada con una cuestión laboral o legal, muy prometedora. Es posible que algunas cosas no salgan de la forma en que la tienes planeada y se requerirá que apliques tu inteligencia natural para impedir que te llenen de celos injustificados. Pon en práctica tu sentido común y lograrás maravillas en todo lo que te propongas.

Si eres un signo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, podrías estar algo ansioso durante estos días. Muchas veces ciertas alteraciones del pulso o del ritmo cardíaco tienen su origen en las emociones, pero si persisten o tienes antecedentes de problemas cardiovasculares consulta a tu médico. Durante este período astral no te conviene estar cambiando de empleo ni actividad en estos momentos a menos que estés muy seguro de la seriedad del lugar donde piensas ir a trabajar. De lo contrario, espera e infórmate adecuadamente. En el plano sentimental no te dejes llevar por emociones, pon a funcionar tu experiencia y sentido común antes de tomar una decisión poco acertada. El azar estará mostrándote su lado positivo y habrá un resultado favorable en una lotería o juego de casino. Sin embargo, debes ser prudente y no apostar demasiado para no perder lo que has ahorrado con tanto esfuerzo.