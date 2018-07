Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario entran en un período de auto evaluación en el que se revisan conductas y actitudes que hasta ahora han estado prevaleciendo en tu vida, pero que no son las mejores. Decantarás el camino sentimental por el que has transitado y tomarás partido por lo que realmente vale la pena. Esto significa que terminarás lo que te perjudica, las falsas amistades y quienes solamente te causan dolores de cabeza, valorarás mejor a quienes están a tu lado no tanto por lo que tienen, sino por lo que son, y al hacerlo te sentirás más seguro de ti mismo.