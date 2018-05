Hizo lo inexplicable y lo agarron: ya conocemos los detalles del arresto de Esteban Loaiza

La mañana del 9 de febrero pasado, el viudo de Jenni Rivera , Esteban Loaiza cruzó la frontera entre México y Estados Unidos. No lo sabía , pero agentes de la Unidad de Supresión de Narcotráfico en la Frontera de la Oficina de Alguacil de San Diego, le tenían el ojo puesto .

Loaiza también aceptó el registro de su vehículo. No queda claro, en los documentos oficiales, el momento preciso en que un can de la policía olfateó la Mercedes Benz y alertó sobre la posible presencia de narcóticos en el vehículo. Los agentes no hallaron drogas en la guagua, pero encontraron un “compartimiento sofisticado”, de esos que se utiliza para esconder contrabando.